Mertens č diventato papā

26 Marzo 2022



Significativa la scelta del nome per il neo nascituro: Ciro Romeo, a sottolineare il fortissimo legame che c'č tra lui e Napoli





Cronaca26 Marzo 2022Corriere dello SportSignificativa la scelta del nome per il neo nascituro: Ciro Romeo, a sottolineare il fortissimo legame che c'č tra lui e Napoli Dries Mertens č diventato papā. Oggi alle 18.30 l'annuncio della nascita del primogenito dell'attaccante belga del Napoli e di sua moglie Kat Kerkhofs. Significativa la scelta del nome: Ciro Romeo. Ciro a sottolineare il fortissimo legame che c'č ormai tra Mertens e Napoli (la gente azzurra chiama Dries proprio Ciro). Il bimbo č venuto alla luce alla clinica Ruesch: mamma e figlio stanno benissimo.



Mertens: una gioia incontenibile per il figlio di Napoli

Una gioia incontenibile quella di Mertens, che prova per la prima volta l'esperienza di diventare padre. Mesi fa, il belga aveva annunciato la prossima nascita scrivendo 'Baby Ciro is coming' e la gente di Napoli si era chiesta se davvero quello sarebbe stato il nome del nascituro. Il nome con cui Dries č stato ribattezzato tra i vicoli della cittā partenopea. Il dubbio č stato svelato oggi: sė, si chiama davvero Ciro. E Romeo. Ed č nato a Napoli. Un'altra dimostrazione d'amore da parte di quello che č diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia del Napoli.



Mertens: a Napoli dal 2013

Mertens ha vestito per la prima volta la maglia del Napoli nel 2013, diventandone poco alla volta grande protagonista. A fine stagione, potremmo essere ai saluti, questo č vero, dopo una storia piena di gioie e di esultanze. Ma aver deciso di avere il figlio a Napoli e di chiamarlo Ciro sta a dimostrare che Mertens avrā sempre nel cuore la cittā, i suoi abitanti e la maglia azzurra della squadra. Ricambiato, naturalmente.



