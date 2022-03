Ruud Krol compie 73 anni

Cronaca24 Marzo 2022Corriere dello SportIn azzurro per ben quattro stagioni, il libero olandese ha collezionato 125 presenze e una rete Oggi è un giorno di festa per Ruud Krol. Il difensore olandese compie infatti 73 anni e nel giorno del suo compleanno non potevano mancare gli auguri speciali del Napoli. L'ex Ajax, colonna dell'Arancia Meccanica che sfiorò la vittoria nel Mondiale 1974, arrendendosi solo in finale alla Germania, e quattro anni dopo, quando fu l'Argentina di Maradona a trionfare, arrivò al club azzurro nell'estate del 1980 dopo una sfortunata esperienza durata pochissimo nel campionato nordamericano (NASL) con il Vancouver.



Ruud Krol al Napoli

Fu il dirigente Antonio Juliano a portarlo in Italia in prestito per la cifra di 110 milioni di lire. Alla fine rimase sotto il Vesuvio per ben quattro stagioni, collezionando 125 presenze e una rete e facendo ricredere gli scettici che lo davano sulla via del tramonto. Fu lui, sempre più difensore totale, a trascinare subito quel Napoli pre-Maradona ad un passo dallo scudetto poi vinto dalla Juventus, diventando per tutti “Il Divino”. Tra Krol e il popolo partenopeo fu amore a prima vista tanto che lo aspettarono in duemila all'aeroporto di Capodichino nel giorno del suo arrivo, e riempirono l'allora San Paolo in ogni ordine di posto in occasione del suo esordio in un'amichevole piuttosto priva di prestigio contro la Pistoiese. A distanza di tanti anni, il Napoli e i suoi tifosi non lo hanno dimenticato e nel giorno del suo compleanno lo hanno voluto omaggiare con degli auguri speciali.



