Tra 30 e 45 giorni di stop per Di Lorenzo

Spalletti dovrebbe riavere il giocatore a disposizione per le ultime cinque partite di campionato





I tempi di recupero di Di Lorenzo dovrebbero essere nell'ordine dei 30-45 giorni: fondata quindi per Spalletti la speranza di riavere il giocatore a disposizione per le ultime cinque partite di campionato.

Per il Napoli si prospetta quindi la prima partita in stagione senza Di Lorenzo. L'ex Empoli aveva infatti disputato tutte e 30 le gare di campionato, saltando, prima di dover uscire dal campo al 78' contro l'Udinese, appena 14 minuti nel match di ritorno contro la Salernitana e gli ultimi 73 minuti della gara di Cagliari, quando uno scontro aereo con Altare aveva costretto il giocatore alla sostituzione con Malcuit gią nel primo tempo. L'ultima gara di Serie A non disputata da Di Lorenzo risale al 21 marzo 2021 sul campo della Roma, per squalifica.