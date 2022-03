Voci dal Forum: Che partita!

Che partita! Una sofferenza incredibile, un attacco alle coronarie spietato, ma ne è valsa la pena. Il Napoli ha lottato, si è scrollato di dosso qualsiasi remora e, alla fine, meritatamente ha vinto contro un'Udinese irriducibile, che era venuta al Maradona, non so per quale ragione, a fare la partita della vita. Questi sono tre punti che hanno un peso straordinario, anche se c'è da annotare le ammonizioni di Rrahmani e Osimhen che, in quanto diffidati, salteranno la partita di Bergamo con l'Atalanta. A questo punto, però, non ci sono alibi che tengano. Occorre carattere, determinazione e cazziimma. È del tutto relativo chi scende in campo. Le partite da giocare ora fino alla fine del torneo sono otto e la prossima, molto probabilmente, è la più difficile. Chi scenderà in campo contro l'Atalanta, non avrà bisogno di essere motivato, perché sa che su quel tappeto verde l'aspetterà una battaglia cruenta, assolutamente da non perdere.

Oggi, poi, sul prato del Maradona si è visto e ammirato probabilmente l'attaccante che, al momento, è il più forte in Italia e che, in futuro, sarà fra i più forti al mondo. Parlo naturalmente di Osimhen, autore di una doppietta e di una prestazione straordinaria. Teniamocelo stretto e godiamocelo, poi si vedrà.

La partita. Spalletti, rispetto a Verona, ne cambia uno: fuori Lozano, dentro Insigne. Si parte. Sin dalle prime battute ritmo folle dell'Udinese e pressing a tutto campo asfissiante. Il Napoli soffre. Al 23° l'Udinese passa in vantaggio. Al limite dell'area Pereyra serve Deulofeu. La difesa del Napoli lascia troppo spazio al francese che con un destro velenoso e preciso trafigge Ospina, che per me è incolpevole. Il Napoli sembra accusare il colpo. L'Udinese vola ed è pericolosa nelle ripartenze. Deulofeu sembra indemoniato. Al 32° Becao scivola e Insigne lo salta e lascia partire il solito destro a giro. Silvestri si supera. Al 41° Anguissa serve Fabian in area di rigore, che tira di prima intenzione. Silvestri si salva coi piedi e con tanta fortuna. Si va al riposo con l'Udinese in vantaggio, ma negli ultimi cinque minuti del tempo i friulani avevano cominciato a tirare il fiato.

Secondo tempo. Spalletti lascia nello spogliatoio Fabian e dà spazio finalmente a Ciro. A mio modo di vedere, è la mossa che cambia la partita. Al 52° il Napoli pareggia. Mario Rui scodella un pallone in area. Osimhen s'avventa di testa e pareggia. Il Napoli ci crede. L'Udinese non corre più come nel primo tempo. Al 64° il Napoli passa in vantaggio, e sempre con Osimhen. Politanp serve in area Di Lorenzo che senza pensarci su due volte, mette subito al centro. Osimhen s'avventa sul primo palo e con un colpo delizioso trafigge Silvestri. Il Maradona trema. Pubblico in delirio. L'Udinese accusa il colpo. Il Napoli sembra inarrestabile. All'82° viene espulso Pablo Mari' per fallo su Zielinski. Terminano i minuti regolamentari. L'arbitro decreta 6 minuti di recupero. Al 94* l'Udinese protesta per un fallo di mano in area. I friulani, specialmente l'allenatore, chiedono con veemenza il rigore. Dopo il controllo VAR. l'arbitro decide che si può proseguire. Al 95° Zielinski su servizio di Osimhen, sempre lui, un incubo per i friulani, manca una clamorosa occasione. Alla fine del 96° l'arbitro decreta la fine. Il Maradona esplode! Si può continuare a sognare!

Un'altra partita con tutti al di sopra della sufficienza. Inutile dire che Osimhen è da dieci e avrebbe meritato di portarsi il pallone a casa. Estremamente importanti si sono rivelati Politano, Anguissa e Mario Rui. Ciro è stato preziosissimo, perché oltre a creare più d'una apprensione agli avversari, è stato faro ed esempio per i compagni. La sua avventura dovrebbe concludersi quest'anno? Fossi in ADL, ci penserei due volte prima di prendere una decisione. Ottima prova di Insigne. Per quanto riguarda l'Udinese, ho notato che Cioffi, l'allenatore friulano, ha passato molto del suo tempo a protestare con il quarto uomo. Faccio una fatica tremenda a capirne le ragioni. Affari suoi. È tutto!

Testa a Bergamo, dove ci attende una battaglia vitale con l'atalanta.