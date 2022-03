Spalletti: "Bravi e lucidi a ribaltare la partita"

La quarta doppietta stagionale di Victor Osimhen, seconda consecutiva dopo quella di Verona, regala al Napoli una preziosissima vittoria in rimonta sull'Udinese. Un successo che permette alla squadra di Spalletti di agganciare momentaneamente il Milan in testa alla classifica e che mette comunque pressione alle rivali per lo scudetto.



Napoli-Udinese, Spalletti: "Reazione da grande squadra"

Gara sofferta quella vissuta dagli azzurri, sotto da metà primo tempo al 7' della ripresa, prima della doppietta risolutrice del nigeriano, che sarà tuttavia squalificato per la gara contro l'Atalanta alla ripresa in quanto ammonito e diffidato al pari di Amir Rrhamani. Due tegole potenziali per Spalletti, al pari dell'infortunio subito nel finale da Giovanni Di Lorenzo, ma il tecnico toscano, intervistato da 'Dazn' al termine del match contro i friulani, ha voluto sottolineare soprattutto la reazione della squadra allo svantaggio: "Ringraziamo i nostri tifosi che non hanno mai smesso di sostenerci, questo è stato fondamentale per noi oggi. Non abbiamo mai perso lucidità a differenza di altre volte e siamo riusciti a condurre in porto la vittoria contro un avversario molto forte".



"Osimhen forza della natura, Zanoli diventerà un grande calciatore"

Poi una battuta su due dei protagonisti del match, seppure agli antipodi: bomber Osimhen e il giovane Zanoli, entrato in una fase chiave della partita proprio al posto di Di Lorenzo: "Zanoli ha tutto per diventare un giocatore molto forte, ha giocato poco, ma sapevo benissimo quello che avrebbe potuto darmi. Osimhen sa andare oltre le sue possibilità e i limiti che tutti hanno, di testa è un giocatore fortissimo".



