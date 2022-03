Napoli-Udinese: le probabili formazioni



Cronaca 18 Marzo 2022 Fonte: Quotidiano Nazionale



Alle spalle di Osimhen c'è la bagarre, con Politano nelle vesti di unico sicuro di un posto





Cronaca18 Marzo 2022Quotidiano NazionaleAlle spalle di Osimhen c'è la bagarre, con Politano nelle vesti di unico sicuro di un posto

Dopo il bel successo sull'ostico campo del Verona apparentemente la partita interna contro l'Udinese in programma sabato 19 marzo alle 15 dovrebbe fare meno paura: in realtà per il Napoli esiste un problema Maradona da sfatare per continuare la cavalcata verso il sogno scudetto.



Qui Napoli

Osimhen, dopo la doppietta del Bentegodi e alla luce dell'infortunio lampo occorso a Petagna nella stessa gara, non si tocca: il tutto nonostante qualche problemino accusato in settimana ma apparentemente già archiviato. Alle spalle del nigeriano c'è la bagarre, con Politano nelle vesti di unico sicuro di un posto: gli altri dovrebbero toccare a Insigne e Fabian Ruiz, preferiti rispettivamente a Lozano e Zielinski. Con lo spagnolo avanzato sulla linea della trequarti le scelte sono presto fatte anche in mediana, dove agiranno Lobotka e Anguissa: fosforo e muscoli per evitare di farsi trovare impreparati al cospetto della strabordante fisicità friulana in quella zona del campo come già successo contro il Milan. In difesa, a protezione di Ospina, non sono previste sorprese: i terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui e i centrali Koulibaly e Rrahmani. A tal proposito, occhio ai gialli in vista dell'Atalanta: oltre ai due stopper titolari nell'elenco dei diffidati figurano Osimhen, Anguissa e Demme.



Qui Udinese

Il pari subito all'ultimo respiro contro la Roma brucia ancora: per cancellare l'amarezza e avvicinare una salvezza tranquilla Cioffi punterà sul tandem Beto-Deulofeu, innescato dal dinamismo di Molina e Udogie sulle corsie e dalla qualità e quantità in mezzo al campo garantita da Pereyra, Walace e Arslan. In difesa si prevedono gli straordinari per Becao, Pablo Marì e Zeegelaar, pronti a schermare Silvestri. Non solo il calcio giocato: con l'estate che si avvicina i riflettori cominciano a spostarsi sul mercato, con Beto e soprattutto Udogie finiti nel mirino di Giuntoli.



Le probabili formazioni



Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, M. Rui; Anguissa, Lobotka; F. Ruiz, Politano, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti



Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, P. Marì, Zeegelaar; Molina, Pereyra, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore: Cioffi