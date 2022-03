Napoli-Udinese: arbitra Fourneau

Sarà l'arbitro Fourneau di Roma a dirigere Napoli-Udinese, 30esima giornata di Serie A.

Assistenti: Baccini-Cecconi. IV Uomo: Cosso. VAR: Nasca-Vivenzi

Forneau non ha ancora diretto il Napoli in Serie A. L'arbitro romano ha un solo precedente con gli azzurri in Coppa Italia:

Napoli-Spezia 4-2 del 28 gennaio 2021



