Curva Sud del Bentegodi chiusa per un turno

Cronaca 16 Marzo 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Per insulti razzisti a Koulibaly, Osimhen e ai napoletani durante Verona-Napoli





Cronaca16 Marzo 2022Corriere dello SportPer insulti razzisti a Koulibaly, Osimhen e ai napoletani durante Verona-Napoli Il Verona dovrà giocare una gara con il settore Curva Sud privo di spettatori. È la sanzione decisa dal giudice sportivo per i cori di insulto, "intonati in più occasioni", di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della Napoli in occasione della partita di domenica scorsa, "percepiti chiaramente in tutto l'impianto durante l'intero svolgersi della gara". Inoltre "la gravità dei fatti, la dimensione, durata e percezione dei detti cori comportano la non applicazione della sospensione dell'esecuzione della sanzione".



Verona-Napoli, la nota del giudice sportivo

"Obbligo per il Verona di disputare una gara con il settore curva sud inferiore e superiore privo di spettatori per avere i suoi sostenitori intonato in più occasioni, per la quasi totalità dei tifosi assiepati nel settore interessato (nel numero di oltre 4000), vari cori insultanti di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepiti chiaramente in tutto l'impianto durante l'intero svolgersi della gara. Per avere, inoltre, intonato, in percentuale comunque significativa dei tifosi del medesimo settore (pur non indicato espressamente nel primo caso dai collaboratori della Procura Federale ma ricavabile dal resto del rapporto) e comunque in numero tale (oltre 1600) da essere percepiti in tutto l'impianto, cori di discriminazione razziale ai danni del calciatore del Napoli n. 24 Koulibaly Kalidou al 34' del primo tempo al termine di un'azione di giuoco, e del calciatore del Napoli n. 9 Osimhen Victor al 9' del secondo tempo dopo che il medesimo si era accasciato sul terreno di giuoco per infortunio. La gravità dei fatti, la dimensione, durata e percezione dei detti cori comportano, nondimeno, la NON applicazione della sospensione dell'esecuzione della sanzione prevista ai sensi dell'art. 28, comma 7, C.G.S" ha scritto il giudice sportivo.



Verona-Napoli, il 'caso' dello striscione criminale

A poche ora dal match vinto poi dal Napoli al Bentegodi, alcuni ultras del Verona avevano esposto un deplorevole striscione fuori dallo stadio scaligero: su questo erano ben visibili le bandiere russe e ucraine, seguite da delle coordinate geografiche corrispondenti a quelle della città partenopea. Un gesto ghettizzato da tutti, in primis dalla stessa società gialloblù, ma anche dal presidente del Coni Malagò, dal sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e da Koulibaly, poi vessato da cori e insulti razzisti nel corso del match.