Voci dal Forum: Una battaglia

Cronaca13 Marzo 2022Forum SoloNapoli - DarioA Verona vista una squadra azzurra compatta, determinata, cazzimmosa e, perché no, bella Il Napoli visto al Bentegodi era ed è quel Napoli che si vuole ammirare. Squadra compatta, determinata, cazzimmosa e, perché no, bella. La differenza, a mio modo di vedere, l'ha fatta il centrocampo, dove finalmente l'avversario non era in superiorità numerica e dove si combatteva con il pugnale fra i denti. Lobotka, Anguissa e Fabian, i tre del centrocampo, sono stati un baluardo insormontabile. Rimangono, se faccio bene i conti, ancora nove gare prima della fine, e sono nove gare che hanno il sapore di una finale. Confido nell'intelligenza di Spalletti, che avrà senz'altro capito che il centrocampo è fondamentale per i desiderati equilibri e che, soprattutto, quando le battaglie sono dure, come quella odierna, le mammolette devono andare a raccogliere fiori nei campi, non certamente battagliare. Sì, oggi è stata una battaglia, e il campo di battaglia è per uomini veri.

Dal Bentegodi sono partiti i soliti cori e i soliti insulti. A dire il vero, non mi scalfiscono più di tanto, perché partono da letame umano e ciò che è letame mi lascia del tutto indifferente. Dispiace, però, che il governo non intervenga con seri provvedimenti e metta fine finalmente a questo letame che è un disonore per il Paese e un impedimento per le persone perbene che avrebbero intenzione di godersi una partita allo stadio. Nel tempo delle sanzioni, si dovrebbe cominciare a sanzionare seriamente questo sconcio.

La partita. Spalletti apporta modifiche rispetto alla partita con il Milan. Dentro Anguissa a formare il centrocampo con Lobo e Fabian. Lozano in avanti a supportare, quando possibile, Osimhen. Gli esclusi sono insigne e Zielinski fra i peggiori contro il Milan.

Parte a spron battuto il Verona. Il ritmo è forsennato, ma il Napoli tiene botta. Si nota che Lozano, anche se non al meglio della forma, procura grattacapi alla difesa scaligera e, qualche volta, dà la famosa superiorità numerica. Finalmente! Osimhen è irrefrenabile. I centrocampisti presidiano con autorevolezza la zona. Al 14° il Napoli passa in vantaggio. Politano punta Ceccherini sulla destra e crossa. Stacco fantastico di Osi e portiere battuto. Da notare che lo stacco è stato davvero notevole. Si va al riposo battagliando continuamente. Da notare che il Verona non ha mai tirato in porta.

Secondo tempo. Sulla stessa falsariga del primo. Al 71° il Napoli raddoppia sempre con Osi. Ceccherini s'addormenta e Di Lorenzo, sugli sviluppi di un fallo laterale, ne approfitta e si presenta da solo in area dove serve Osi che non può fare altro che mettere in rete. Al 77° il Verona accorcia. Caprari punta Di Lorenzo e di tacco, con molta, ma molta fortuna, serve Tameze. Cross perfetto del francese e rete di Faraoni. All'83° viene espulso Ceccherini per doppia ammonizione. A questo punto, cala il sipario peer il Verona, che era in affanno giù con le energie.

Al Bentegodi di Verona: Verona - Napoli 1-2.

I singoli. Do un sette generale, ma ad Osimhem è doveroso un 9. Ci troviamo di fronte a un ragazzo eccezionale, a tratti straripante, che in un futuro molto prossimo farà tanto parlare di sé.

Ho goduto come un riccio nel vedere la faccia di Tudor, il gobbo. Non ci ha capito nulla per tutta la partita e, probabilmente, avrà cambiato idea su Osimhen. In quanto a Simeone, avrà senz'altro capito che non è sempre Natale e che i miracoli avvengono di rado.