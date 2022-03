Striscione al Bentegodi, l'Hellas prende le distanze



Per l'Hellas Verona la seconda domenica di marzo non è stato un giorno da ricordare. A turbare l'immediata vigilia della partita contro il Napoli, poi persa in modo rocambolesco e accompagnata da vibranti polemiche arbitrali di cui si è fatto portavoce il tecnico Igor Tudor, c'era infatti stato uno striscione criptico, ma non troppo, e di pessimo gusto sulla guerra in Ucraina.

Al termine del match la società gialloblù ha però prontamente preso le distanze da quanto accaduto, pubblicando sul profilo Twitter ufficiale un post di ferma condanna nei confronti di qualsiasi forma di odio, violenza e discriminazione e inneggiante alla pace.



"Il Verona si fa portavoce di un messaggio di pace"

“Hellas Verona FC si fa portavoce, oggi come sempre, di un messaggio di pace, condannando qualsiasi atto, gesto ed esternazione che possano generare - in qualsiasi forma e misura - incitamento all'odio, alla violenza e alla discriminazione” si legge nel post che fa da didascalia ad una foto di spalle del capitano Miguel Veloso che indossa la maglietta da allenamento recante la scritta “Peace” e che si chiude con il significativo hashtag "Hellas4Peace".