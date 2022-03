Spalletti: "Vittoria di carattere, forza e sacrificio"

Interviste13 Marzo 2022Corriere dello Sport"Oggi i ragazzi si sono guadagnati la pagnotta, possiamo dire ancora la nostra per lo scudetto" Il Napoli supera l'insidiosa trasferta di Verona grazie alla doppietta del sempre più decisivo Osimhen. Gli azzurri tornano così a -3 dal Milan, ma soprattutto ripartono dopo la sconfitta di domenica scorsa proprio contro i rossoneri in casa. Alla vigilia Luciano Spalletti aveva parlato di una partita decisiva per restare in scia delle prime. La squadra ha risposto come meglio non avrebbe potuto, seppur con qualche patema dopo l'1-2 di Faraoni.



