Osimhen esulta in versione fotografo

Cronaca 13 Marzo 2022 Fonte: TMW



Dopo il secondo gol, l'ex Lille prende in prestito una macchina fotografica, immortalando la gioia di squadra e tifosi





