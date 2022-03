Verona-Napoli: le probabili formazioni

Verona-Napoli: le scelte di Tudor

Pochi dubbi di formazione per Tudor che deve rinunciare a Lazovic per infortunio e lo sostituirà con Depaoli, spostato a sinistra rispetto al suo ruolo naturale. Per il resto dentro tutti i titolari compreso il tridente atomico Barak, Caprari e Simeone uno dei più prolifici in Europa. In mediana Ilic sarà il regista, il giovane ha ormai superato nelle gerarchie Veloso che spoesso è ai box per infortunio, al suo fianco Tameze, mentre in difesa spazio a Ceccherini, Gunter e Casale.



Verona-Napoli: le scelte di Spalletti

Medita alcuni cambi invece Luciano Spaletti che non toccherà solamente il reparto arretrato che si schiererà davanti ad Ospina visto che Meret è infortunato. In mezzo al campo Anguissa sembra aver vinto il ballottaggio con Fabian Ruiz per giocare vicino a Lobotka. Rivoluzione invece sugli esterni, Insigne e Politano non hanno reso come si poteva pensare con il Milan e così inizieranno in panchina, al loro posto Elmas e Lozano con Zielinksi a completare il terzetto alle spalle dell'inamovibile Osimhen. Per ora sembra accantonata l'idea di giocare con il nigeriano e Mertens dall'inizio.



Verona-Napoli: le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1) Montipò, Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Tameze, Depaoli; Barak, Caprari; Simeone



Napoli (4-2-3-1) Ospina, Di Lorenzo, Koulibaly, Rraahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Lozano, Zielinski, Elmas; Osimhen.