Cronaca12 Marzo 2022Hellas Verona FCGli azzurri hanno vinto contro gli scaligeri in 14 occasioni su 58. Sono 30 i pareggi tra le due squadre Domenica sarà la sfida numero 58 tra Hellas Verona e Napoli in Serie A: 13 vittorie per i gialloblù, 14 per gli azzurri e 30 pareggi, il bilancio parziale. L'ultimo precedente risale allo scorso ottobre, quando allo stadio 'Maradona' la gara d'andata terminò sull'1-1 per effetto delle reti di Simeone per l'Hellas e di Di Lorenzo per il Napoli.



L'ultimo pareggio tra Verona e Napoli al 'Bentegodi' nel massimo campionato risale al 24 aprile 1988 (1-1): da allora in poi si registrano quattro successi per i gialloblù e sette per gli azzurri. L'ultima vittoria dell'Hellas - tra le mura amiche - è della scorsa stagione: il 3-1 del 24 gennaio 2021.