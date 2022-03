HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Ripresa la preparazione a Castelvolturno

Per preparare la difficile sfida alla squadra di Tudor, una delle più in forma del campionato





Cronaca9 Marzo 2022Corriere dello SportPer preparare la difficile sfida alla squadra di Tudor, una delle più in forma del campionato Se l'input è dimenticare in fretta il ko di domenica scorsa contro il Milan, l'obiettivo è riprendere la corsa scudetto fin da domenica pomeriggio alle 15 al Bentegodi di Verona. Il Napoli si è ritrovato oggi all'SSC Napoli Konami Training Center per preparare la difficile sfida alla squadra di Tudor, una delle più in forma del campionato. Luciano Spalletti sa che può contare sulla rosa praticamente al completo dopo gli ultimi recuperi di Lozano e Anguissa.



Napoli, palestra e campo per i due che ancora devono recuperare

La sessione di questa mattina, in casa Napoli, è iniziata con una fase dedicata al torello. Successivamente partitina a tema e poi lavoro di forza. Chiusura con partita giocata su campo ridotto. Tuanzebe e Malcuit, gli unici due indisponibili tra gli azzurri, hanno svolto lavoro personalizzato sia in campo sia in palestra. Quella di domenica pomeriggio sarà la sfida numero 29 al Bentegodi tra Verona e Napoli. I gialloblù sono in leggero vantaggio con 11 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. Il 23 giugno del 2020 l'ultima affermazione corsara del Napoli (risultato finale di 2-0). Le due squadre non pareggiano in serie A addirittura dal 24 aprile 1988, quando la gara si concluse sull'1-1. L'anno scorso, invece, la spuntò la squadra scaligera con il punteggio di 3-1. Il Napoli, dopo aver perso con il Milan, si ritrova a tre punti dal primo posto occupato proprio dai rossoneri.



