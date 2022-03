Voci dal Forum: Occasione gettata



Cronaca 6 Marzo 2022 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Questa squadra nei momenti cruciali viene puntualmente meno: è una tristissima costante





Cronaca6 Marzo 2022Forum SoloNapoli - DarioQuesta squadra nei momenti cruciali viene puntualmente meno: è una tristissima costante

Una volta, tanti anni fa, mandammo il Milan in serie B, salvando il Genoa, con i tifosi del quale nacque il famoso gemellaggio, spentosi l'altro anno. Da quel momento, però, non so quante volte il Milan ci ha cancellato i sogni scudetto, famoso quello del 1988, l'ultimo proprio oggi. Mandarlo in serie B, tutto sommato, non è stato un buon affare.

Non mi lascia deluso la sconfitta odierna al Maradona, che è diventato terreno di razzie, ma l'accetto, come logica conseguenza di una squadra che nei momenti cruciali viene puntualmente meno: è una tristissima costante. Del resto, quando non si riesce a vincere un contrasto, che fosse uno, non si riesce ad arrivare mai primi su una seconda palla, l'allenatore che dorme in panchina, preso dai suoi pensieri filosofici, e che non si accorge che ci sono almeno tre elementi, nella sua squadra, praticamente nulli, che cedono al Milan il controllo del centrocampo, non puoi aspettarti altro che la sconfitta. Peccato, ma peccato per davvero, perché era un'occasione ghiotta, e chissà quando si ripresenterà.

Gli element di cui parlavo sopra sono Politano, Insigne e Zielinski, ma specialmente i primi due. Sono stati assolutamente inguardabili, ma il filosofo della panchina li ha tenuti lungamente in campo, accompagnando la squadra alla sconfitta e la gente alla delusione più cocente. Quando finalmente si è deciso a sostituirli, c'è stata una certa scossa, ma era troppo tardi. Voglio dirlo ora chiaro chiaro, papale papale: Insigne è un giocatorino appena discreto, che ha avuto la fortuna di giocare per lungo tempo in un campionato più mediocre di lui stesso. Chi afferma il contrario, mi si perdoni, mastica poco di calcio e non vuole il bene del Napoli. Com'è stato chiaro il campo oggi, non lo è mai stato. E voglio essere chiaro anche su Politano. È stato ed è da folli preferirlo a Lozano. Il messicano non è una, ma gli è mille volte superiore. Entrambi, oggi, hanno giocato per il Milan. Pioli sentitamente ringrazia e vede lo scudetto all'orizzonte.

La partita. Inutile parlarne. Napoli indecente per lungo tempo. Il Milan, che non è niente di eccezionale, porta a casa tre punti con una difesa arrangiata. Roba da matti!

Ci si tolga adesso dalla testa il pensiero dello scudetto e si giochi, ma per favore si mandino gli uomini in campo. La matematica, è vero, non toglie speranze, ma il buonsenso certamente sì. Occorrerebbero trenta punti in dieci partite, sperando in passi falsi altrui. Trenta punti da questa squadra? Stenterei a crederlo anche se si verificasse. Lasciamo perdere e vediamo il filosofo della panchina quanti giorni di riposo concederà. L'ultima volta due, ora probabilmente tre. Per quanto mi riguarda, dico che, come già detto in estate, prima si riesce a prendere Dionisi del Sassuolo, e meglio sarà per tutti. Mi spiace, ma non è soltanto l'aver ciccato contro il Milan. Si pensi all'Empoli, a La Spezia e le figuracce in coppa. Il quarto posto non dovrebbe sfuggire, ma l'occasione persa è davvero unica. Alla fine, sarà contento De Laurentiis e i suoi conti, come sempre.

Per concludere. Esprimo i voti solo sui tre citati sopra. Politano 0, Insigne, proprio perché capitano, -!, Zielinski 3.

Buon proseguimento di giornata a chi mi legge e...e non ci pensate, non ne vale la pena.