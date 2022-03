Giroud: "Tre punti che valgono tanto"

Interviste6 Marzo 2022TMW"Non era decisivo ma molto importante vincere. Siamo rimasti concentrati fino alla fine e penso che sia un successo meritato" Match winner contro il Napoli, un gol che vale il primo posto per Olivier Giroud. Ai microfoni di DAZN queste le parole dell'attaccante rossonero. "Tre punti che valgono tanto, era una partita contro un rivale per lo Scudetto. Non era decisivo ma molto importante vincere qua, abbiamo cominciato la partita bene con energia, determinazione nel giocare il nostro calcio ed eravamo concentrati fino alla fine e penso che è un successo meritato".



Pensavi di toglierti tante soddisfazioni?

"Provo a fare il mio gioco, provo ad essere nel posto giusto al momento giusto. Sono molto felice, nel primo tempo potevamo giocare un po' meglio nei contrattacchi e particolarmente nell'ultimo passaggio. Abbiamo fatto bene in difesa, tutti i giocatori hanno lavorato tanto".



Hai già vinto un campionato in Francia, questo gruppo può raggiungere questo obiettivo?

"Siamo qui, penso che partita dopo partita siamo ancora in corsa e non voglio parlare già di Scudetto ma speriamo di vincere qualcosa quest'anno. Siamo ambiziosi".



Sei un po' come Zlatan, adesso che torna lui chi gioca?

"Non voglio pensare a chi deve giocare, provo ad essere un grande fratello per i giovani. Conosco l'importanza di comunicare tra noi".



Solo una botta?

"Nel secondo tempo ho avuto una distorsione, anche nel primo tempo ho preso una botta. Sono felice per il gol e per i tifosi".



