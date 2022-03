Napoli-Milan: i voti agli azzurri



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la sconfitta casalinga





Ospina 6 - Va bene il fallo che annulla tutto, ma il riflesso su Messias è pazzesco. Facile il destro rasoterra di Leao, coraggioso ad andare col pugno su Giroud. Poi quest'ultimo lo fulmina con una deviazione sotto porta. Reattivo sul sinistro di Bennacer, e anche su quello di Theo nel finale.



Di Lorenzo 6 - Ha spazio per avanzare più di una volta nei primi dieci minuti, mossa interessante ma deve fare molta attenzione a Leao. Si inserisce centralmente ed è poco marcato, dall'inizio fino alla fine.



Rrahmani 6 - Aiuta Lobotka nella prima gestione quando è pressato, tiene Kessié al 31' recuperando palla. Si fa ammonire pure lui già nel primo tempo, al 47' spazza l'area. Ottima la chiusura al 66', se il tacco di Giroud passa c'è Messias che va in porta.



Koulibaly 6 - Bennacer gli si scontra addosso in area di rigore dopo pochi minuti, giallo sacrosanto quando stende Giroud. Il francese lo spinge quel tanto che basta per allontanarlo per deviare lo 0-1. Risolve quando serve liberare l'area, al 61' arriva in area e sbaglia il tocco decisivo.



Mario Rui 5,5 - Più basso di Di Lorenzo nel primo tempo, anche lui viene dribblato da Leao. Non riesce a superare spesso la linea di metà campo, e quando lo fa non è pericolosissimo. Nel recupero non sale e permette a Saelemaekers di sfiorare lo 0-2.



Fabian 5 - Gran suggerimento per Osimhen al 12', recupera difensivamente su Leao quando si beve due compagni. Fatica a trovare la zolla giusta, si inverte di posizione con Lobotka e a fine primo tempo ha un buon pallone che spreca. Inguardabile ad inizio ripresa, al 61' ha spazio per avanzare e regala palla. (Dal 76' Mertens 5,5 - Utile nel giostrarla lì in mezzo, nel finale serpentina ok ma poi non la passa in area)



Lobotka 5 - Dategli la palla e lui ve la tratterà con i guanti, però poi ci sono gli avversari: viene marcato stretto, non gli viene data possibilità di girarsi fronte alla porta e al massimo deve arretrare. (Dall'82' Lozano SV - Sfiora il palo alla destra di Maignan, poi spreca all'87' mandandola in curva)



Politano 4,5 - Gestione poco accurata dell'attacco al 10', poteva servire più di un compagno. Aiuta Di Lorenzo a contenere la catena di sinistra avversaria, al 56' lo si nota per un'accelerazione fine a se stessa. (Dal 67' Ounas 6 - Il sinistro al 77' è una delle poche vibrazioni della ripresa, almeno un paio di brividi li fa venire)



Zielinski 5 - Dopo la prova incolore con la Lazio, qualche spunto iniziale prima di essere inglobato dalle maglie rossonere. Avrebbe un buon pallone a fine primo tempo, lo butta via. Impallidito. (Dall'82' Anguissa SV)



Insigne 4,5 - Si muove un po' per farsi trovare da solo, provando ad evitare la marcatura libera di Kessié: si aggira anche per vie centrali. Buono il recupero al 34' su ripartenza rossonera, qualche errore tecnico di troppo. Evanescente. (Dal 67' Elmas 5 - Un destro sul fondo, poi è sballottato senza riuscire a dare spunti)



Osimhen 5,5 - Duello tutto nigeriano con Tomori, accorcia le distanze per avvicinarsi ai centrocampisti e poi scappare via: contatto molto dubbio con Tomori in avvio, servito in taglio avverte la porta ma non la inquadra. Centralissimo al 51' quando si crea l'azione, così così alcune scelte nei movimenti. Si sbatte, anche nel pressing, e litiga con Theo Hernandez: è comunque tra i più pericolosi, ed è tutto dire.



Spalletti 5 - Essere ricordati oppure no? A vedere i primi venti minuti, viene ricordata la pulizia del gioco ancor più dell'intensità: Pioli prova a schermare Lobotka, ma non argina per niente il possesso palla che sfiora il 70% nel primo tempo. Poi il Milan cresce col pressing, guadagna metri e trova spazi - e cartellini, entrambi i centrali già al 37'. Rivedibile lo spazio concesso ai centrocampisti rossoneri se viene superato il primo pressing, in alcune circostanze. Gol beffardo, ma Giroud viene perso. Il Napoli sembra subire il colpo, tatticamente Kessié è un rebus che non viene sciolto e con la palla tra i piedi ci sono degli errori anche in passaggi poco complicati. Si gioca la doppia chance sugli esterni, ma il Napoli non tira mai nello specchio - anzi subisce passivamente l'intensità rossonera. Pioli gliela incarta, concedendogli anche metri a metà ripresa: il Napoli avanza, non punge. Meglio non ricordarla questa partita, gli azzurri non hanno mostrato mordente. Non è finita per lo scudetto, ma potrebbe servire un'inversione di tendenza nell'atteggiamento.

(claudio russo)