Napoli-Milan sarà trasmessa in tutto il mondo

Cronaca 5 Marzo 2022 Fonte: SSC Napoli



Tutti e 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva del big match della 28esima giornata





Cronaca5 Marzo 2022SSC NapoliTutti e 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva del big match della 28esima giornata Napoli-Milan sarà seguita in tutto il Mondo. Domenica sera i riflettori saranno puntati sullo Stadio Maradona.Tutti i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva per il big match della 28esima giornata.



La CBS trasmetterà la Gara negli USA sul Canale Paramount



Previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Belgio, Portogallo, Olanda, Slovacchia, Macedonia, Kosovo e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cile, El Salvador, Honduras, Messico, Uruguay, Paraguay e Venezuela.



Collegati anche Australia, Cina, Giappone, Corea, Canada e gli Stati africani di Camerun, Capo Verde, Costa d'Avorio, Egitto, Marocco, Senegal, Sierra Leone, Zimbawe, Zambia.



Copertura anche in Asia con India, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka.



Una serata di emozioni e passione all'insegna dell'azzurro.



