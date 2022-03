Spalletti: "Siamo al top"

Interviste 5 Marzo 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"Le mie sensazioni sono buone, non so quelle degli altri, ma non possono essere più motivati di noi"





Interviste5 Marzo 2022Corriere dello Sport"Le mie sensazioni sono buone, non so quelle degli altri, ma non possono essere più motivati di noi" In vista del match scudetto tra Napoli e Milan, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa: "Noi abbiamo avuto tanti infortuni, penso pure il Milan, abbiamo dovuto sistemare tante cose, qui c'è stata la bravura dei giocatori, contagiati non solo per il Covid, ma anche nel distribuirsi le qualità nelle staffette. Noi abbiamo costruito nelle difficoltà la forza della squadra, poi su altre situazioni non trovo altro e faccio i complimenti al Milan per il percorso di Pioli negli anni, ha costruito una grande squadra con Massara che conosco bene, con Maldini ho parlato diverse volte, sono un club forte".



Spalletti: "Napoli bella squadra, ho buone sensazioni. Maradona ci benedirà"

Il Napoli potrà contare contro il Milan sull'ex San Paolo e Spalletti è fiducioso: "Le mie sensazioni sono buone, non so quelle degli altri, ma non possono essere più motivati di noi. Stiamo costruendo una bella squadra, tutti insieme, includo anche il pubblico che ci caratterizza nell'essere napoletani. Insieme al pubblico c'è anche il nome di Maradona, mettiamoci anche la sua benedizione già che ci siamo".



Spalletti: “Nessuno ha motivazioni superiori al mio Napoli”

Chiosa Spalletti, motivando tutto l'ambiente: "Dopo Cagliari c'erano state critiche. All'Olimpico contro la Lazio abbiamo ritrovato brillantezza fisica, il sinistro di Fabian Ruiz, il tocco di Insigne e Ounas. La qualità fa la differenza. Scudetto? Nessun problema con la scaramanzia, è una parola che pronuncio tranquillamente. Siamo qui per rendere immortali le nostre carriere e ce la faremo con le motivazioni. Che, posso garantire, in questa squadra abbondano. Nessuno è davanti a noi sotto quest'aspetto".



In vista del match scudetto tra Napoli e Milan, Luciano Spalletti è intervenuto in conferenza stampa: "Noi abbiamo avuto tanti infortuni, penso pure il Milan, abbiamo dovuto sistemare tante cose, qui c'è stata la bravura dei giocatori, contagiati non solo per il Covid, ma anche nel distribuirsi le qualità nelle staffette. Noi abbiamo costruito nelle difficoltà la forza della squadra, poi su altre situazioni non trovo altro e faccio i complimenti al Milan per il percorso di Pioli negli anni, ha costruito una grande squadra con Massara che conosco bene, con Maldini ho parlato diverse volte, sono un club forte".Spalletti: "Napoli bella squadra, ho buone sensazioni. Maradona ci benedirà"Il Napoli potrà contare contro il Milan sull'ex San Paolo e Spalletti è fiducioso: "Le mie sensazioni sono buone, non so quelle degli altri, ma non possono essere più motivati di noi. Stiamo costruendo una bella squadra, tutti insieme, includo anche il pubblico che ci caratterizza nell'essere napoletani. Insieme al pubblico c'è anche il nome di Maradona, mettiamoci anche la sua benedizione già che ci siamo".Spalletti: “Nessuno ha motivazioni superiori al mio Napoli”Chiosa Spalletti, motivando tutto l'ambiente: "Dopo Cagliari c'erano state critiche. All'Olimpico contro la Lazio abbiamo ritrovato brillantezza fisica, il sinistro di Fabian Ruiz, il tocco di Insigne e Ounas. La qualità fa la differenza. Scudetto? Nessun problema con la scaramanzia, è una parola che pronuncio tranquillamente. Siamo qui per rendere immortali le nostre carriere e ce la faremo con le motivazioni. Che, posso garantire, in questa squadra abbondano. Nessuno è davanti a noi sotto quest'aspetto".