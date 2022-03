Pioli: "Pronti per una gara importante"

AC Milan



"Affrontiamo una squadra in grande condizione, hanno qualità ma le abbiamo anche noi, dovremo giocare con forza"





IL MOMENTO ROSSONERO

"A luglio avrei sperato di essere in questa posizione, dobbiamo essere soddisfatti di quello che stiamo facendo. D'ora in avanti ogni partita sarà un crocevia, da affrontare con la massima fiducia nei nostri mezzi. Affrontiamo una squadra in grande condizione, hanno qualità ma le abbiamo anche noi, dovremo giocare con forza. Sono convinto che il Derby di Coppa ci abbia dato energia piuttosto che togliercela e siamo pronti per affrontare questa gara così importante".



NAPOLI E IL FATTORE "MARADONA"

"Il Napoli è una grande squadra, allenata molto bene da Spalletti, ma non esistono gruppi senza punti deboli. Hanno la migliore difesa del campionato, sono bravi nel palleggio e in profondità. Domani chi difenderà meglio avrà più possibilità di successo. Dentro la partita e la preparazione c'è anche l'ambiente che incontreremo, che sarà sicuramente bellissimo e stimolante per entrambe le squadre".



I SINGOLI E LE SCELTE

"Ibrahimović sta meglio, si è allenato in gruppo sia ieri che oggi e probabilmente viaggerà con noi domani. Rebić sta bene fisicamente e sta tornando nella condizione migliore, deve sfruttare le opportunità. Penso sia importante cominciare con la migliore squadra possibile ma anche avere i cambi giusti, in grado di non dare punti di riferimento agli avversari e di avere un impatto positivo sulla partita. Se ho già deciso sulla formazione di domani? Sì".





L'APPROCCIO GIUSTO

"Se entri in campo con la mentalità di accontentarti ti avvicini a un risultato negativo piuttosto che a uno positivo. Dovremo stare in campo con attenzione e mentalità, lavoreremo per tutta la gara per ottenere il miglior risultato possibile. Dobbiamo avere più continuità di gioco su tutti i 90 e più minuti, per aumentare le possibilità di vincere le partite".



IL DUELLO LEÃO-OSIMHEN

"Sono due giocatori molto importanti ma con caratteristiche diverse. Sono determinanti per entrambe le squadre e hanno le capacità per essere imprevedibili ed efficaci. Rafa sta molto bene e sta diventando un giocatore chiave nel nostro sviluppo offensivo".



IL MOMENTO DI BENNACER

"Isma è tornato molto bene dalla Coppa d'Africa, sta giocando ai livelli che mi aspetto da lui con continuità. La delusione con la Nazionale è stata forte, ma ha un grande carattere, è ambizioso e so che ha grande voglia di continuare a crescere".



LA VOLATA FINALE

"Fare bene contro le prime è un segnale della nostra forza e ci deve dare fiducia per la partita di domani sera. Da qui al 22 maggio mancano 33 punti, sarà una continua altalena di momenti e risultati da cui nessuno vorrà scendere. Difficilmente tutte le squadre potranno avere grandissima continuità, dobbiamo restare concentrati giocando al meglio delle nostre possibilità".



