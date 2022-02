Sarri: "Alla fine ci siamo fatti fregare"

27 Febbraio 2022



"Qualche mese fa il Napoli per noi era ingiocabile, stasera ce la siamo giocata e abbiamo avuto più occasioni di loro"





«È stata una buona partita da parte nostra, il primo tempo lo abbiamo fatto noi ma c'è il rammarico di aver chiuso senza gol». Maurizio Sarri prova a salvare il bicchiere mezzo pieno per la sua Lazio dopo la sconfitta nel finale. «Siamo stati bene nella partita, avevamo pareggiato e poi alla fine ci siamo fatti fregare. Qualche mese fa il Napoli per noi era ingiocabile, stasera ce la siamo giocata e abbiamo avuto più occasioni di loro».



«Qualche rischio preso era un rischio calcolato, nel finale c'è stata un'ingenuità, ci resta un po' di rammarico» ha continuato l'allenatore toscano a Dazn. «Il nostro obiettivo è l'Europa? Oggi è continuare a crescere in campo nel gioco espresso, vogliamo fare il meglio possibile. Il 2-2 con il Porto ci stava stretto e anche perdere stasera non ci sta» ha concluso Sarri.



