Lazio-Napoli: i voti agli azzurri



Cronaca 27 Febbraio 2022 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria a Roma





Ospina 6,5 - Oltre ad un'uscita improvvida sulla trequarti, si ritrova in mano un sinistro ed un colpo di testa di Milinkovic-Savic. Si tuffa sul destro di Felipe Anderson, vola sul sinistro di Pedro: uno lo respinge, un altro lo tocca ma va in porta.



Di Lorenzo 5,5 - Luis Alberto ha quel mezzo metro in più, e per sua fortuna la mette fuori. Così come Immobile. Cerca la sovrapposizione su Politano, Zaccagni lo impegna fino al gol di Insigne. Da un suo fallo arriverà l'1-1.



Rrahmani 6,5 - Tiene come può Immobile, non sempre ci riesce. È il primo costruttore di gioco perchè il centrocampo non è ben piazzato per ricevere palla. Difensivamente cresce col passare dei minuti.



Koulibaly 6,5 - Da un suo errore la Lazio riesce a sfiorare il gol, ma dai suoi piedi anche aperture di qualità atte a superare le linee di centrocampo. Recupera su Immobile a fine primo tempo, salva su Luis Alberto davanti alla porta.



Mario Rui 5,5 - Troppo spazio lasciato a Felipe Anderson dopo pochi minuti, stringe verso i centrali. Offensivamente spinge davvero poco, Felipe Anderson lo costringe a stare basso. Nel finale si inventa un colpo di petto totalmente insensato e pericoloso.



Fabian 7 - Si piazza un po' più sul centro destra per proporsi agli appoggi dei compagni, Zaccagni quando si accentra non incontra i suoi contrasti. Più nascosto rispetto ad altre partite - anche e soprattutto per merito degli avversari - ma segna il gol della vittoria con un sinistro balistico.



Demme 6 - Dopo le difficoltà contro il Barcellona, recupera palla al 10' davanti alla porta. Si mette al centro, spesso pressato o schermato. Poi migliora, partecipa al pressing che porterà al gol. (Dall'81' Lobotka SV)



Politano 6 - Buono lo spunto al 16' con tanto di dribbling e cross. Poi un lungo periodo di inattività, fino al pallone recuperato sulla trequarti - che varrà il gol. Si divora però lo 0-2 davanti a Strakosha. (Dall'81' Ounas SV - Più fumo che arrosto in dieci minuti, ma entra nel gol quindi va bene così)



Zielinski 5 - Cinquanta metri di corsa in avvio per servire Osimhen, a metà primo tempo tiro secco e preciso per dare una scossa. Il problema è che dopo scompare. (Dal 57' Elmas 7 - Serve il pallone dello 0-1 ad Insigne, sullo 0-2 annullato fa un velo elegantissimo, mette Politano davanti alla porta: è un ingresso azzecatissimo, entra anche nell'azione della vittoria)



Insigne 7 - Il suo sinistro al 16' impatta sul gomito di Marusic, ma è attaccato al corpo. Si smarca in area per ricevere palla, non inquadra la porta al tiro fino al 62': interrompe dopo 292 giorni il digiuno di gol su azione con un destro terrificante per precisione. Svaria con movimenti orizzontali e non disdegna recuperi difensivi. Potrebbe tirare in porta, invece serve Fabian: è l'assist della vittoria.



Osimhen 6 - Impegna Strakosha dopo cinque minuti, prende un paio di colpi lì dove si era fatto male e fa spaventare. Troppo solo, non accorcia la distanza con il centrocampo fino a quando entra Elmas. Nel finale un pallone deviato da cui trae un corner.



Spalletti 7 - Prima della partita era sicuro di ricevere il massimo dai suoi, nei primi minuti però c'è qualche spazio di troppo davanti ad Ospina. Difficoltà nel superare il primo pressing ed errori in fase di passaggio: i primi venti minuti sono un assedio, prima di trovare qualche spazio - soprattutto con Politano. Il Napoli soffre nel trovare uno spazio in verticale, il centrocampo è schermato e Demme pur muovendosi non trova appoggi. La fase difensiva concede spazio fuori l'area di rigore ma blinda la porta di Ospina;, così come soffre il centrocampo, ma basta un pressing - anche grazie all'ingresso di Elmas - per trovare cinicamente il vantaggio. Se il gol del pareggio sembrava giusto per l'equilibrio della partita, quello di Fabian lo manda in testa alla classifica. Hai detto niente…

(claudio russo)