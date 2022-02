Lazio-Napoli: le probabili formazioni

Cronaca 27 Febbraio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca27 Febbraio 2022Corriere dello SportBisogna verificare se Lobotka sarà in condizione per Roma e se lo sarà anche Anguissa Nella Lazio Pedro da verificare, è ancora dolorante. Felipe in pole, torna Zaccagni. Acerbi si è allenato a pieno regime. Qui Napoli: oggi si capirà se Lobotka sarà in condizione per Roma e se lo sarà anche Anguissa. Modulo: 4-2-3-1 o 4-3-3?



Probabili formazioni



LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; S. Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Reina, Adamonis, Acerbi, Kamenovic, Radu, Akpa Akpro, André Anderson, Basic, Romero, Raul Moro, Cabral, Pedro. Indisponibili: Lazzari. Squalificati: -.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Fabian Ruiz, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Meret, Idasiak, Tuanzebe, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Demme, Lobotka, Mertens, Ounas, Petagna. Indisponibili: Anguissa, Lobotka, Lozano, Malcuit. Squalificati: -.