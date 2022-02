Voci dal Forum: Lezione di calcio

Il Napoli dal Barcellona ha subito una lezione di calcio che si spera sia salutare, ma temendo la presunzione sconfinata di alcuni, temo di no. Non mi sorprende affatto il risultato, anzi conferma quanto si era visto all'andata e negli ultimi tempi. Ad un certo punto, i nostri mi hanno fatto pure compassione, tanto manifesta era la loro inferiorità. Il Barcellona spesso si è divertito al tiro a bersaglio. Devo dire che, nel prendere quattro goals, c'è andata anche di lusso. Il nostro allenatore, poi, ha confermato che è bravo nelle conferenze, specialmente con battute ad effetto, ma lo è meno sulla panchina, almeno ultimamente: c'è voluto un tempo per accorgersi che Demme era un'ombra vagante che spesso stava a ridosso di Fabian e ciò comportava un vuoto enorme a centrocampo, con difesa senza nessuna copertura. Un tempo c'è voluto...un tempo...troppo.

Bene, il secondo obiettivo della stagione è stato fallito. Rimane la zona champions, ma se non si verificano crolli clamorosi, dovrebbe essere centrata. Ora, finalmente, non ci sono impegni oltre al campionato, quindi si spera che finiscano le lamentele, i piagnistei per i troppi impegni e la stanchezza. C'è adesso la cosiddetta settimana tipo e si spera che finalmente si allenino, ma si allenino per davvero. Al momento, sono allenati poco e male, anzi malissimo e chi lo nega ha una visione tutta sua, distorta della realtà.

Napoli - Barcellona 2-4.

I singoli. Male tutti, Salvo il solo Osimhen. Il povero Meret non ha colpa sui goals presi, ma sicuramente qualcuno avrà da ridire.

Ora, voglio sperare che la si smetta con Insigne. È stato sempre quello che si è visto questa sera: un giocatorino e niente più. Del resto chi pretende polvere dal fango, pretende l'impossibile. Tradotto: Insigne non è mai stato un fuoriclasse e mai lo sarà, ma è fuoriclasse nell'organizzare ammutinamenti per far cacciare un allenatore che aveva capito l'antifona. Peccato