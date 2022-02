HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Napoli-Barcellona: il tabellino

I dati della gara di ritorno dei playoff di Europa League





NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Demme (1' st Politano), Fabian Ruiz (29' st Ounas); Elmas, Zielinski (29' st Mertens), Insigne (37' st Petagna); Osimhen (29' st Ghoulam). A disp. Idasiak, Ospina, Juan Jesus, Zanoli. All. Spalletti



BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; Pedri (30' st Nico Gonzalez), Busquets (17' st Gavi), F. De Jong; Traoré (29' st Dembelé), Aubameyang (30' st L. De Jong), Ferran Torres (37' st Puig). A disp. Neto, Tenas, Braithwaite, Mingueza, Garcia. All. Xavi



ARBITRO: Karasev (Rus)



MARCATORI: 8' pt Jordi Alba (B), 13' pt F. De Jong (B), 23' pt Insigne (N, rig.), 45' pt Piquè (B), 14' st Aubameyang (B), 42' st Politano (N)



NOTE: Ammoniti: Zielinski, Fabian Ruiz (N); Gavi (B). Recupero: 1' pt, 3' st.



