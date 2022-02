Xavi: "Cercheremo di dominare la partita"

Interviste 23 Febbraio 2022 Fonte: Gazzetta dello Sport



"Mi aspetto un match intenso ad alto ritmo. Il Napoli ci presserà alto ma noi dovremo cercare di tener palla"





Interviste23 Febbraio 2022Gazzetta dello Sport"Mi aspetto un match intenso ad alto ritmo. Il Napoli ci presserà alto ma noi dovremo cercare di tener palla" "Penso che domani al Maradona andrà in scena una piccola guerra calcistica per il possesso del pallone". Le parole di Xavi fotografano alla perfezione la sfida tra due squadre, Napoli e Barça, che hanno voglia di prendere la palla e imporre il proprio gioco.



PRESSING NAPOLI — "Giocheremo come se avessimo vinto 2-1 o 3-1, cercheremo di dominare la partita e di tener palla, mi aspetto un match intenso ad alto ritmo. Il Napoli ci presserà alto ma noi dovremo cercare di tener palla, di giocare all'attacco col nostro stile per continuare il lavoro che stiamo facendo in un campo complicato e un test di grande livello".



LIVELLO CHAMPIONS — "La nostra idea non cambia a seconda del rivale: proviamo a dominare le partite, e domani sarà difficile. Ripeto, mi aspetto una battaglia per chi terrà la palla. Loro hanno una squadra forte fisicamente, e noi vogliamo giocare nella loro metà campo. Vediamo chi riesce a prevalere in una partita che per me è di livello Champions. Per noi quello di domani è un test per dimostrare che possiamo giocare a grande livello contro un avversario di spessore che lotta per lo scudetto".

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League contro il Barcellona



NEL NOME DI DIEGO — "Il fatto di scendere in campo in uno stadio dedicato a Maradona offre una motivazione extra, è un onore giocare qui in un impianto che porta questo nome. Passano gli anni ma Maradona continua ad emozionare. Se non fosse apparso Leo Messi staremmo parlando del migliore calciatore di tutti i tempi, e comunque Diego è stato sicuramente il più grande dei suoi tempi, abbiamo il dovere di onorare la sua memoria con una grande prestazione".



GRANDE DELUSIONE — "Uscire domani per noi sarebbe una grande delusione. Abbiamo grandi aspettative riposte in questa competizione, anche se non è la Champions League. Siamo ottimisti, stiamo crescendo, siamo sulla buona strada e vogliamo dimostrare che possiamo giocare in Europa. Vogliamo vincere e farlo con le nostre armi. All'andata non ci siamo riusciti, domani ci riproveremo".



"Penso che domani al Maradona andrà in scena una piccola guerra calcistica per il possesso del pallone". Le parole di Xavi fotografano alla perfezione la sfida tra due squadre, Napoli e Barça, che hanno voglia di prendere la palla e imporre il proprio gioco.PRESSING NAPOLI — "Giocheremo come se avessimo vinto 2-1 o 3-1, cercheremo di dominare la partita e di tener palla, mi aspetto un match intenso ad alto ritmo. Il Napoli ci presserà alto ma noi dovremo cercare di tener palla, di giocare all'attacco col nostro stile per continuare il lavoro che stiamo facendo in un campo complicato e un test di grande livello".LIVELLO CHAMPIONS — "La nostra idea non cambia a seconda del rivale: proviamo a dominare le partite, e domani sarà difficile. Ripeto, mi aspetto una battaglia per chi terrà la palla. Loro hanno una squadra forte fisicamente, e noi vogliamo giocare nella loro metà campo. Vediamo chi riesce a prevalere in una partita che per me è di livello Champions. Per noi quello di domani è un test per dimostrare che possiamo giocare a grande livello contro un avversario di spessore che lotta per lo scudetto".Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia del ritorno dei playoff di Europa League contro il BarcellonaNEL NOME DI DIEGO — "Il fatto di scendere in campo in uno stadio dedicato a Maradona offre una motivazione extra, è un onore giocare qui in un impianto che porta questo nome. Passano gli anni ma Maradona continua ad emozionare. Se non fosse apparso Leo Messi staremmo parlando del migliore calciatore di tutti i tempi, e comunque Diego è stato sicuramente il più grande dei suoi tempi, abbiamo il dovere di onorare la sua memoria con una grande prestazione".GRANDE DELUSIONE — "Uscire domani per noi sarebbe una grande delusione. Abbiamo grandi aspettative riposte in questa competizione, anche se non è la Champions League. Siamo ottimisti, stiamo crescendo, siamo sulla buona strada e vogliamo dimostrare che possiamo giocare in Europa. Vogliamo vincere e farlo con le nostre armi. All'andata non ci siamo riusciti, domani ci riproveremo".