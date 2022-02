Napoli-Barcellona: arbitra Karasev

Cronaca 23 Febbraio 2022 Fonte: SSC Napoli



Il fischietto russo ha già diretto gli azzurri in Europa in tre occasioni: due vittorie e una sconfitta





Cronaca23 Febbraio 2022SSC NapoliIl fischietto russo ha già diretto gli azzurri in Europa in tre occasioni: due vittorie e una sconfitta Sarà l'arbitro russo Karasev a dirigere Napoli-Barcellona, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League



Assistenti di linea: Demeshko e Lunev (Russia);

IV uomo: Levnikov (Russia);

VAR: van Boeke (Olanda)-Higler (Olanda)



Karasev ha già arbitrato gli azzurri in Europa in 3 precedenti:



Napoli-Marsiglia 3-2 del 6 novembre 2013 - Champions League

Napoli-Besiktas 2-3 del 19 ottobre 2016 - Champions League

​Granada-Napoli 2-0 del 18 febbraio 2021 - Europa League



Sarà l'arbitro russo Karasev a dirigere Napoli-Barcellona, ritorno dei sedicesimi di finale di Europa LeagueAssistenti di linea: Demeshko e Lunev (Russia);IV uomo: Levnikov (Russia);VAR: van Boeke (Olanda)-Higler (Olanda)Karasev ha già arbitrato gli azzurri in Europa in 3 precedenti:Napoli-Marsiglia 3-2 del 6 novembre 2013 - Champions LeagueNapoli-Besiktas 2-3 del 19 ottobre 2016 - Champions League​Granada-Napoli 2-0 del 18 febbraio 2021 - Europa League