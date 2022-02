Cagliari-Napoli: le probabili formazioni



Cronaca 20 Febbraio 2022 Fonte: Sportevai



Spalletti dovrà rinunciare ad Anguissa, Lobotka, Lozano, Politano





Dopo il pari in Europa League al Camp Nou contro il Barcellona il Napoli si rituffa sul campionato. Lunedì alle 19, nel posticipo della VII giornata di ritorno di serie A, c'è Cagliari-Napoli. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. La telecronaca sarà curata da Edoardo Testoni, che sarà affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.



Nei sardi l'ex di turno Mazzarri avrà ancora diverse assenze: pesano soprattutto quelle di Lovato e Carboni in difesa e Nandez a centrocampo, Pavoletti resta in dubbio per problemi muscolari ma mancheranno anche Walukiewicz, Ceter e i lungodegenti Strootman e Rog.



Nel Napoli Spalletti dovrà rinunciare ad Anguissa, Lobotka, Lozano, Politano. In attacco dovrebbe esserci ancora Osimhen in posizione da centravanti, con Elmas, Zielinski e Insigne trequartisti. In mediana scelte obbligate con Demme al fianco di Fabian Ruiz. Fra i pali torna titolare Ospina. Queste le probabili formazioni:



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Ceppitelli, Obert; Bellanova, Grassi, Marin, Baselli, Dalbert; João Pedro, Pereiro. All. Mazzarri



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti