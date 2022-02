Lesione muscolare per Anguissa

Cronaca19 Febbraio 2022Corriere dello SportIl centrocampista si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado Non c'è tempo per riposarsi. Luciano Spalletti ha riunito la rosa sul campo del Centro Tecnico di Castel Volturno e ha dato l'ordine di dimenticare Barcellona e l'Europa League e di tornare a pensare intensamente al campionato e in particolare al Cagliari, che gli azzurri dovranno affrontare in posticipo lunedì prossimo. Lo faranno però senza Anguissa, infortunatosi al Camp Nou: il centrocampista “si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra” ha fatto sapere il Napoli. Il calciatore ha già iniziato l'iter riabilitativo.