Barcellona-Napoli: le probabili formazioni

Osimhen, che ha saltato l'ultimo allenamento, dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente in campo





Blaugrana che si affidano ad Aubameyang, affiancato da Gavi e Ferran Torres. In mezzo al campo de Jong completa il terzetto con Busquets e Pedri. In difesa Dest, Pique, Garcia che potrebbe prendere il posto di Arauho e Jordi Alba a proteggere ter Stegen.



Nel Napoli, privo di Politano e Lobotka infortunatisi contro l'Inter, si rivede Elmas nel trio con Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen, che ha saltato l'ultimo allenamento ma dovrebbe stringere i denti ed essere regolarmente in campo. La mediana verrà imbastita da Anguissa e Fabian Ruiz, mentre in difesa Koulibaly e Rrahmani completano il pacchetto centrale. I terzini saranno Di Lorenzo e Mario Rui con Ospina a difendere i pali partenopei.



BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dest, Pique, Garcia, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Gavi, Aubameyang, Torres. All. Xavi.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.