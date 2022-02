Dove vedere Barcellona-Napoli



Cronaca 16 Febbraio 2022 Fonte: Goal



Il match del Camp Nou visibile su DAZN e su Sky





La sfida in terra catalana verrà trasmessa in diretta su DAZN. Gli abbonati potranno accedervi scaricando l'app su una moderna smart tv oppure collegando il proprio televisore ad una console come Xbox o PlayStation, oppure attraverso dispositivi come Amazon Fire Stick e Google Chromecast.



Il match del Camp Nou sarà visibile anche su Sky: i canali di riferimento sui quali si potrà seguire la partita sono Sky Sport Uno (202 del satellite) e Sky Sport (252 satellite).



Attraverso DAZN sarà possibile seguire Barcellona-Napoli anche in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi al portale ufficiale tramite pc o notebook, oppure scaricando la relativa app su smartphone e tablet.



Gli abbonati Sky potranno usufruire di SkyGo e anche in questo caso sarà necessario collegarsi al sito ufficiale o scaricare l'app compatibile con i sistemi iOS o Android sui dispositivi mobili.



Poi c'è NOW, il servizio streaming on demand di Sky. Una volta acquistato il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare la diretta della partita dal palinsesto.