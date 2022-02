Spalletti: "Ce la giocheremo"

Interviste 16 Febbraio 2022 Fonte: SSC Napoli



Fabian: "Siamo una squadra forte, stiamo facendo bene e vogliamo continuare su questa strada"





Interviste16 Febbraio 2022SSC NapoliFabian: "Siamo una squadra forte, stiamo facendo bene e vogliamo continuare su questa strada" "Noi dobbiamo essere sempre noi stessi, come sempre anche domani al Camp Nou". Luciano Spalletti molto deciso ed esplicito alla vigilia della sfida contro il Barcellona.



"La nostra è una ricerca di gioco contro ogni avversario. Non si può e non si deve cambiare atteggiamento, mentalità o vestito tattico a seconda del contesto”



“Ci vorrà corsa, testa, tecnica e tutte le caratteristiche che servono per esprimerci al massimo. Se abbiamo ambizioni di arrivare in fondo bisogna confrontarsi contro squadre di questo livello. Dobbiamo essere pronti a sfidare qualsiasi squadra con la stessa mentalità”.



“Sappiamo che potremo anche soffrire su questo campo, ma in ogni caso cercheremo di fare la nostra partita esibendo il nostro calcio e l'identità di squadra. Poi è chiaro che potremo essere anche costretti a difenderci, ma sempre pronti a ripartire”



“Abbiamo tutto quello che necessita per disputare una grande gara e per essere sempre il Napoli, con la qualità dei nostri uomini. La mentalità non deve cambiare al di là degli uomini”



“Domani avremo alcune assenza ma abbiamo una rosa a disposizione che può sopperire ad ogni mancanza. Giocheremo per segnare e per vincere, poi vedremo come si svilupperà la partita. E' chiaro che bisogna pensare a tutto l'arco della gara e anche eventualmente a coloro che potranno subentrare”.



“Sappiamo quello che dobbiamo fare per muoverci in maniera coerente ed equilibrata sempre. Sicuramente queste sono partite speciali, una sorta di gare da sogno, ed è chiaro che attraverso queste sfide qui che si capisce che tipo di personalità e qualità abbiamo raggiunto”.



Ci sarà Osimhen?



“Osimhen non si è allenato oggi per precauzione. Domani vedremo come sta”



Il Barcellona incute meno timore degli anni scorsi?



“Io dico che Xavi è stato un grandissimo giocatore e sa infondere alla squadra la sua qualità eccellente anche da tecnico. Lui vorrà riportare il Barcellona ai vertici di un tempo, ma da quello che ho visto è già a buon punto”.



“Costruiscono gioco da basso come sanno fare loro, si sono rinforzati a gennaio inserendo giocatori nuovi. Io credo che sarà un avversario di livello alto. Se poi pensiamo alla storia di questo Club, si rischia di intimorirsi. Invece dobbiamo solo focalizzarci solamente sulle nostre qualità e sulla nostra capacità di fare il calcio che abbiamo espresso per molti tratti della stagione”







"Il Barcellona è un avversario fortissimo, conosciamo il loro valore ma vogliamo superare il turno". Fabian Ruiz parla alla vigilia del match al Cam Nou in conferenza stampa"



“Teniamo molto all'Europa League e vogliamo arrivare fino in fondo. Domani sarà una sfida molto difficile, contro una grande squadra, ma anche noi veniamo da una stagione positiva sinora e vogliamo dimostrare la nostra forza anche qui”.



“L'obiettivo è cercare un risultato positivo e qualificarci. Sappiamo che domani sarà una partita molto tattica basata sul possesso palla. Il Barcellona cercherà di tenere l'iniziativa del gioco e anche noi preferiamo palleggiare e imporre la nostra manovra”



“Sarà una gara in cui entrambe le squadre vorranno vincere. Il Barca ha una rosa di campioni, ma allo stesso tempo anche noi abbiamo qualità nella rosa e sono certo che ci giocheremo le nostre possibilità”



“Il Barcellona ha l'obiettivo di vincere l'Europa League, questo lo sappiamo. Hanno le potenzialità per farlo e domani cercheranno la vittoria in ogni modo. E' una sfida che però si deciderà in 180 minuti e noi possiamo giocare il ritorno a casa nostra”



“Noi vogliamo sfruttare il piccolo vantaggio di avere la seconda gara in casa, ma domani sarà importantissimo fare risultato. Il Barca sul suo campo è una squadra fortissima e non ha minor valore rispetto al passato. Noi e loro abbiamo le stesse possibilità di passare il turno e di fare strada in Europa”



"Noi dobbiamo essere sempre noi stessi, come sempre anche domani al Camp Nou". Luciano Spalletti molto deciso ed esplicito alla vigilia della sfida contro il Barcellona."La nostra è una ricerca di gioco contro ogni avversario. Non si può e non si deve cambiare atteggiamento, mentalità o vestito tattico a seconda del contesto”“Ci vorrà corsa, testa, tecnica e tutte le caratteristiche che servono per esprimerci al massimo. Se abbiamo ambizioni di arrivare in fondo bisogna confrontarsi contro squadre di questo livello. Dobbiamo essere pronti a sfidare qualsiasi squadra con la stessa mentalità”.“Sappiamo che potremo anche soffrire su questo campo, ma in ogni caso cercheremo di fare la nostra partita esibendo il nostro calcio e l'identità di squadra. Poi è chiaro che potremo essere anche costretti a difenderci, ma sempre pronti a ripartire”“Abbiamo tutto quello che necessita per disputare una grande gara e per essere sempre il Napoli, con la qualità dei nostri uomini. La mentalità non deve cambiare al di là degli uomini”“Domani avremo alcune assenza ma abbiamo una rosa a disposizione che può sopperire ad ogni mancanza. Giocheremo per segnare e per vincere, poi vedremo come si svilupperà la partita. E' chiaro che bisogna pensare a tutto l'arco della gara e anche eventualmente a coloro che potranno subentrare”.“Sappiamo quello che dobbiamo fare per muoverci in maniera coerente ed equilibrata sempre. Sicuramente queste sono partite speciali, una sorta di gare da sogno, ed è chiaro che attraverso queste sfide qui che si capisce che tipo di personalità e qualità abbiamo raggiunto”.Ci sarà Osimhen?“Osimhen non si è allenato oggi per precauzione. Domani vedremo come sta”Il Barcellona incute meno timore degli anni scorsi?“Io dico che Xavi è stato un grandissimo giocatore e sa infondere alla squadra la sua qualità eccellente anche da tecnico. Lui vorrà riportare il Barcellona ai vertici di un tempo, ma da quello che ho visto è già a buon punto”.“Costruiscono gioco da basso come sanno fare loro, si sono rinforzati a gennaio inserendo giocatori nuovi. Io credo che sarà un avversario di livello alto. Se poi pensiamo alla storia di questo Club, si rischia di intimorirsi. Invece dobbiamo solo focalizzarci solamente sulle nostre qualità e sulla nostra capacità di fare il calcio che abbiamo espresso per molti tratti della stagione”"Il Barcellona è un avversario fortissimo, conosciamo il loro valore ma vogliamo superare il turno". Fabian Ruiz parla alla vigilia del match al Cam Nou in conferenza stampa"“Teniamo molto all'Europa League e vogliamo arrivare fino in fondo. Domani sarà una sfida molto difficile, contro una grande squadra, ma anche noi veniamo da una stagione positiva sinora e vogliamo dimostrare la nostra forza anche qui”.“L'obiettivo è cercare un risultato positivo e qualificarci. Sappiamo che domani sarà una partita molto tattica basata sul possesso palla. Il Barcellona cercherà di tenere l'iniziativa del gioco e anche noi preferiamo palleggiare e imporre la nostra manovra”“Sarà una gara in cui entrambe le squadre vorranno vincere. Il Barca ha una rosa di campioni, ma allo stesso tempo anche noi abbiamo qualità nella rosa e sono certo che ci giocheremo le nostre possibilità”“Il Barcellona ha l'obiettivo di vincere l'Europa League, questo lo sappiamo. Hanno le potenzialità per farlo e domani cercheranno la vittoria in ogni modo. E' una sfida che però si deciderà in 180 minuti e noi possiamo giocare il ritorno a casa nostra”“Noi vogliamo sfruttare il piccolo vantaggio di avere la seconda gara in casa, ma domani sarà importantissimo fare risultato. Il Barca sul suo campo è una squadra fortissima e non ha minor valore rispetto al passato. Noi e loro abbiamo le stesse possibilità di passare il turno e di fare strada in Europa”