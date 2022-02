Barcellona-Napoli: arbitra Kovacs

Cronaca16 Febbraio 2022SSC NapoliUn fischietto rumeno per il sedicesimo di finale di andata della Europa League Sarà l'arbitro rumeno Kovacs a dirigere Barcellona-Napoli, sedicesimo di finale di andata della Europa League in programma giovedì al Camp Nou.



Assistenti di linea: Marinescu e Artene (Romania);

IV uomo: Fesnic (Romania);

VAR: Dankert-Dingert (Germania)



Kovacs ha già diretto gli azzurri in Champions League:



Genk-Napoli 0-0 del 2 ottobre del 2019



