Xavi: "Non siamo favoriti in questa partita"

Interviste 16 Febbraio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Pedri: "L'attenzione è per giocatori come Insigne, poi c'è Osimhen in contropiede, il timore è quello"





Interviste16 Febbraio 2022Corriere dello SportPedri: "L'attenzione è per giocatori come Insigne, poi c'è Osimhen in contropiede, il timore è quello" Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Napoli: "Avversario forte e difficile. E' una squadra compatta, con un allenatore esperto: un team da Champions. Non siamo favoriti in questa partita. Siamo solo contendenti per ottenere il passaggio agli ottavi di finale. L'Europa League è un'opportunità. L'obiettivo principale della nostra stagione è entrare in Champions League e abbiamo due strade possibili: attraverso la Liga o vincendo l'Europa League. La nostra volontà è andare il più avanti possibile. Ci piacerebbe essere in Champions. Fa un po' rabbia essere in un'altra competizione e vedere le partite degli altri in Champions, come quella di ieri. Questa col Napoli, comunque, è una sfida da Champions: due anni fa lo è stata infatti", ha precisato Xavi, ricordando gli ottavi di finale della massima competizione europea per club del 2020, quando passarono gli azulgrana, grazie al successo al Camp Nou per 3-1.



Xavi: "Per il Napoli assenza di Osimhen sarebbe importante"

"Il Napoli è una squadra in lotta per lo scudetto e hanno il ritorno in casa. E' un rivale molto complicato, uno dei più forti della competizione. Considero questo turno molto equilibrato. Lavorano bene quando escono col pallone, ma pressano anche bene. Sarà una sfida complicata. Hanno centrali difensivi forti, terzini che spingono, Zielinski è un grande giocatore, poi Osimhen, Insigne". Per Xavi pesa molto la doppia sfida anche per i problemi d'infermeria del Barcellona a partire da Eric Garcia al posto dell'infortunato Araujo: "Eric - spiega - è un difensore di alto livello, ha commesso un errore che ci è costato un gol, ma dobbiamo ritrovarlo e deve prendere fiducia. Sarà importante nelle prossime partite, lui è uno che vede l'uomo libero, cerca i compagni tra la linee. Poi Busquets potrebbe riposare domani o domenica. Faremo modifiche, delle rotazioni". Xavi parla anche degli out del Napoli: "Sarebbe una perdita importante - dice - quella di Osimhen, ma hanno tante varianti. Hanno però assenze importanti, come Lozano che è uno che può fare la differenza, e Lobotka. Fabian Ruiz? E' un giocatore importante, ha un buon tiro da fuori, mi piace molto".







"Ci vengono mostrate tante immagini degli avversari, anche se c'è poco tempo per preparare le gare. L'attenzione è per giocatori come Insigne, poi c'è Osimhen in contropiede, il timore è quello, ma siamo il Barça e dobbiamo controllare il gioco e stare attenti a noi stessi". Queste le parole di Pedri, centrocampista 19enne del Barcellona e della nazionale spagnola, sulla gara contro il Napoli di Luciano Spalletti, in programma per giovedì sera alle 18:45 al Camp Nou, valida per i play-off di Europa League. "Siamo in Europa League con tanta voglia di competere e di vincerla. Invito i tifosi del Barcellona a venire allo stadio per la partita di domani. Daremo tutto: è un match che vale già una finale. Fabian Ruiz? Non gli ho parlato. Gli parlerò domani: spero che non abbia domani una buona giornata".



Pedri: "Devo imparare da veterani come Busquets"

Continua poi Pedri sul suo momento di forma e sull'importanza di essere al Barcellona e di giocare in un grande club: "Penso a migliorare, devo imparare molto da veterani come Busquets, che mi aiuta molto. Ho sempre pensato che devo raggiungere di più l'area. Xavi me lo chiede, posso segnare di più. Siamo favoriti? Non è un peso per noi, anche ogni volta che giochiamo in Champions siamo favoriti e la squadra è abituata ad essere costretta sempre a vincere". Chiude infine parlando delle differenze tra Koeman e Xavi che si sono avvicendati sulla panchina blaugrana: "Sono due allenatori che mi hanno dato molto. Koeman ha scommesso su di me, è stato importante. Xavi ha la mia stessa visione del calcio e sia a me che a Gavi sta aiutando molto".



Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Napoli: "Avversario forte e difficile. E' una squadra compatta, con un allenatore esperto: un team da Champions. Non siamo favoriti in questa partita. Siamo solo contendenti per ottenere il passaggio agli ottavi di finale. L'Europa League è un'opportunità. L'obiettivo principale della nostra stagione è entrare in Champions League e abbiamo due strade possibili: attraverso la Liga o vincendo l'Europa League. La nostra volontà è andare il più avanti possibile. Ci piacerebbe essere in Champions. Fa un po' rabbia essere in un'altra competizione e vedere le partite degli altri in Champions, come quella di ieri. Questa col Napoli, comunque, è una sfida da Champions: due anni fa lo è stata infatti", ha precisato Xavi, ricordando gli ottavi di finale della massima competizione europea per club del 2020, quando passarono gli azulgrana, grazie al successo al Camp Nou per 3-1.Xavi: "Per il Napoli assenza di Osimhen sarebbe importante""Il Napoli è una squadra in lotta per lo scudetto e hanno il ritorno in casa. E' un rivale molto complicato, uno dei più forti della competizione. Considero questo turno molto equilibrato. Lavorano bene quando escono col pallone, ma pressano anche bene. Sarà una sfida complicata. Hanno centrali difensivi forti, terzini che spingono, Zielinski è un grande giocatore, poi Osimhen, Insigne". Per Xavi pesa molto la doppia sfida anche per i problemi d'infermeria del Barcellona a partire da Eric Garcia al posto dell'infortunato Araujo: "Eric - spiega - è un difensore di alto livello, ha commesso un errore che ci è costato un gol, ma dobbiamo ritrovarlo e deve prendere fiducia. Sarà importante nelle prossime partite, lui è uno che vede l'uomo libero, cerca i compagni tra la linee. Poi Busquets potrebbe riposare domani o domenica. Faremo modifiche, delle rotazioni". Xavi parla anche degli out del Napoli: "Sarebbe una perdita importante - dice - quella di Osimhen, ma hanno tante varianti. Hanno però assenze importanti, come Lozano che è uno che può fare la differenza, e Lobotka. Fabian Ruiz? E' un giocatore importante, ha un buon tiro da fuori, mi piace molto"."Ci vengono mostrate tante immagini degli avversari, anche se c'è poco tempo per preparare le gare. L'attenzione è per giocatori come Insigne, poi c'è Osimhen in contropiede, il timore è quello, ma siamo il Barça e dobbiamo controllare il gioco e stare attenti a noi stessi". Queste le parole di Pedri, centrocampista 19enne del Barcellona e della nazionale spagnola, sulla gara contro il Napoli di Luciano Spalletti, in programma per giovedì sera alle 18:45 al Camp Nou, valida per i play-off di Europa League. "Siamo in Europa League con tanta voglia di competere e di vincerla. Invito i tifosi del Barcellona a venire allo stadio per la partita di domani. Daremo tutto: è un match che vale già una finale. Fabian Ruiz? Non gli ho parlato. Gli parlerò domani: spero che non abbia domani una buona giornata".Pedri: "Devo imparare da veterani come Busquets"Continua poi Pedri sul suo momento di forma e sull'importanza di essere al Barcellona e di giocare in un grande club: "Penso a migliorare, devo imparare molto da veterani come Busquets, che mi aiuta molto. Ho sempre pensato che devo raggiungere di più l'area. Xavi me lo chiede, posso segnare di più. Siamo favoriti? Non è un peso per noi, anche ogni volta che giochiamo in Champions siamo favoriti e la squadra è abituata ad essere costretta sempre a vincere". Chiude infine parlando delle differenze tra Koeman e Xavi che si sono avvicendati sulla panchina blaugrana: "Sono due allenatori che mi hanno dato molto. Koeman ha scommesso su di me, è stato importante. Xavi ha la mia stessa visione del calcio e sia a me che a Gavi sta aiutando molto".