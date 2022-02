I convocati per la trasferta a Barcellona. C'è Osimhen

Cronaca 16 Febbraio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Il nigeriano non ha partecipato alla sessione con i compagni di squadra per sottoporsi alle opportune terapie





Cronaca16 Febbraio 2022Corriere dello SportIl nigeriano non ha partecipato alla sessione con i compagni di squadra per sottoporsi alle opportune terapie Alla seduta di rifinitura svolta in mattinata del Napoli in vista della gara con il Barcellona, non ha partecipato Victor Osimhen. Il nigeriano, secondo un comunicato della società è stato tenuto a riposto per un sovraccarico al ginocchio destro, dunque oggi non ha partecipato alla sessione con i compagni di squadra per sottoporsi alle opportune terapie, ma partirà regolarmente con la squadra.



Osimhen a riposo ma convocato: il comunicato

"Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma domani alle ore 18.45 al Camp Nou per i sedicesimi di finale di Europa League. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con una fase di torello. Successivamente partita a campo ridotto, esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. Tuanzebe ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lobotka e Politano hanno svolto terapie. Lozano ha fatto terapie e palestra. Osimhen non ha svolto l'allenamento ed è stato tenuto a riposo precauzionale per un sovraccarico al ginocchio destro". L'attaccante, comunque figura nell'elenco delle convocazioni in vista del match di domani, questa la lista completa: Idasiak, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Mario Rui, Malcuit, Kulibaly, Zanoli, Rrahmani, Elmas, Fabian Ruiz, Demme, Anguissa, Zielinski, Mertens, Insigne, Osimhen, Ounas e Pertagna.