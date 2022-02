Voci dal Forum: Pareggio



Cronaca 12 Febbraio 2022 Fonte: Forum SoloNapoli - Dario



Tutti si aspettavano il calo dell'Inter negli ultimi venti minuti, invece è stato il Napoli a calare e, a tratti, anche vistosamente





Cronaca12 Febbraio 2022Forum SoloNapoli - DarioTutti si aspettavano il calo dell'Inter negli ultimi venti minuti, invece è stato il Napoli a calare e, a tratti, anche vistosamente

Si chiude in pareggio la partita delle partite, almeno quest'anno. Primo tempo in favore del Napoli, secondo tempo più equilibrato e risultato, quindi, tutto sommato giusto. A giudicare da come ha chiuso il Napoli la partita, dico che è un punto guadagnato. Tutti si aspettavano il calo dell'Inter negli ultimi venti minuti, invece è stato il Napoli a calare e, a tratti, anche vistosamente. Il distacco di un punto dai meneghini rimane immutato, quindi chi ama sognare, può continuare a farlo. Per quanto mi riguarda, dico che è notevole la differenza sugli esterni a favore dell'Inter, nello specifico, specialmente sulla sinistra. A destra, comunque non scherzano, perché hanno un certo Perisic coadiuvato, quando sta bene, da Bastoni. Tanto per fare un esempio, a un certo punto del secondo tempo, più o meno alla metà, Di Lorenzo si è trovato una palla a centrocampo da lanciare con facilità ad Osimhen in profondità. Roba per niente difficile, ma la palla è stata clamorosamente sbagliata ed è finita al portiere. In quel caso, se Perisic se la fosse trovata sui piedi, beh, potete scommettere che sarebbe finita sui piedi di Osimhen. È qui la differenza, ed è notevole. Il campionato continua e continuano anche le coppe. Mancano tante partite e si ha il dovere di non lasciare nulla d'intentato. Bisogna, però, risolvere e alla svelta la questione Insigne. Oggi il talento di Fratte si è notato solo perché ha calciato il rigore e, secondo me, male, per il resto poca roba e il solito, ridicolo tiro a giro. Se fossi stato in Spalletti, a un certo punto, diciamo dal 55°, mi sarei giocato la carta Mertens. Avrei tolto Insigne e Mario Rui e inserito Mertens e Juan Jesus. In tal modo, avrei dato ad Osimhen qualcuno con cui dialogare pericolosamente, liberato finalmente Zielinski e coperto la fascia con fisicità. Spalletti l'ha pensata diversamente.

La partita. Si racconta facilmente. A inizio tempo, Osimhen si procura un rigore. Alla battuta va Insigne, che, come suo solito, lo batte di interno destro alla destra del portiere. Handanovic indovina la traiettoria, ma Insigne, nel battere, forse perché scivola leggermente, tocca due volte il pallone che si alza di quel tanto da ingannare il portiere. Sfiora ancora il goal il Napoli con Zielinski, che prende il palo, poi palleggio e padronanza. Il tempo si chiude con il Napoli in vantaggio.

A inizio secondo tempo, l'Inter, è il caso di dirlo, trova il pareggio. Dalla sinistra crossa Lautaro, errore gravissimo averlo fatto crossare in quel modo, Dzeko manca la palla di testa, che sbatte su Di Lorenzo e ritorna sui piedi del bosniaco, che non ha difficoltà ad insaccare. Da quest'episodio l'Inter prende coraggio e per il Napoli inizia un'altra partita. Preoccupanti gli ultimi venti minuti del Napoli in vistoso calo atletico.

I singoli. Ospina, discreto, 6; Di Lorenzo, impegno indiscutibile, ma anche tanti errori, 6; Rrahmani, una sicurezza, 6,5; k2, qualche errore, ma salvataggi prodigiosi, 6,5; Mario Rui, bene nel primo tempo, grave errore sul cross di Lautaro, soffre negli ultimi minuti, 6; Lobotka, nel primo tempo magistrale, poi più che bene, 7; Fabian, costantemente pressato, soffre, specie quando gli spazzi si dilatano, 6; Anguissa, copre ed entra nella gara, 6; Zielinski, Insigne gli toglie spazio e ne soffre, 6; Juan Jesus, sv; Insigne, gioca per 84 minuti e per me son troppi, qualche recupero e nient'altro, 6; Ounas, sv; Politano, sembra in palla, ma un infortunio lo blocca, sv; Elmas, buona volontà, ma tanta confusione. Manca un goal clamoroso, 6; Osimhem, è una dannazione per gli avversari. Si procura il rigore e meriterebbe esser servito meglio, 7; Mertens, sv.

Bene, guardiamo avanti! La partita di stasera è già alle spalle.