Di Lorenzo: "C'è un po' di rammarico"

«C'è un po' di rammarico sicuramente, soprattutto per il primo tempo». Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo, protagonista di Napoli-Inter anche per lo sfortunato tocco in occasione del gol del pari. «Ci dispiace perché avevamo la partita in mano e poi è arrivato il gol preso con un rimpallo: mi è finita sul ginocchio ed è tornata a Dzeko. La prestazione c'è stata, il nostro percorso deve continuare» ha spiegato l'azzurro.



«Nel primo tempo potevamo anche fare il secondo gol. Nella ripresa è venuta fuori l'Inter che è una squadra forte, ci portiamo a casa un punto e da domani pensiamo alla prossima partita» ha detto Di Lorenzo ai microfoni di Dazn. «Perisic è un avversario forte, c'era da stare attenti sempre e uscire bene in fase offensiva. Tutti ci hanno dato una grossa mano in fase difensiva».



