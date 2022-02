Dimarco: "L'importante era non perdere"

Federico Dimarco parla così ai microfoni di DAZN al termine di Napoli-Inter: «Come mi sono trovato con Perisic? Parliamo sempre tanto, cerchiamo sempre di darci una mano l'uno con l'altro. Abbiamo parlato della partita durante il riscaldamento, di come pressare e attaccare. Siamo soddisfatti, nel primo tempo potevamo fare meglio però alla fine del primo tempo ci siamo parlati e siamo entranti in campo in maniera diversa. Secondo me potevamo anche vincerla. Diciamo che venire qui e prendere un gol su rigore dopo 5′ non è facile per nessuno, siamo stati bravi a rimanere in partita, poi gli episodi cambiano le cose. Noi eravamo venuti qui per vincere, però per come si era messa la partita l'importante era non perdere. Però siamo contenti a metà, dai. Penso che dovevamo vincere e portare a casa la vittoria, ma siamo contenti lo stesso e dobbiamo continuare a lavorare forte».