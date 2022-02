Che accoglienza per Koulibaly!

Il commovente discorso di Koulibaly

La strepitosa accoglienza dei tifosi ha lasciato senza parole Koulibaly che si è fermato tra la folla per ringraziarli : "Grazie a tutti per l'accoglienza, mi fa molto piacere. Però fate piano, sono qui, sono tornato a Napoli e non vado via", ha detto un sorridente Kalidou. Il difensore senegalese ha anche espresso la propria gratitudine per tutto l'affetto dimostrato durante la Coppa D'Africa. "Comunque ringrazio tutti perché ho visto tutti i video e tutte le cose che avete fatto quando io non c'ero. Sono orgoglioso di essere qua con voi. È stato molto bello in Senegal e so che è stato molto bello anche qui a Napoli", ha concluso il numero 26 azzurro, sommerso da applausi, selfie e dediche "Sei forte fratello, sei il numero uno".



