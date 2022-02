Koulibaly alza la Coppa d'Africa

Cronaca 6 Febbraio 2022 Fonte: Eurosport



Battendo 4-2 ai rigori l'Egitto, il Senegal conquista il primo titolo continentale della sua storia





Cronaca6 Febbraio 2022EurosportBattendo 4-2 ai rigori l'Egitto, il Senegal conquista il primo titolo continentale della sua storia E' stato il mito del calcio camerunense, se non dell'intero continente, Roger Milla (insieme al presidente di Stato a cui è dedicato lo stadio di Olembé Paul Biya) a consegnare nelle mani di capitan Kalidou Koulibaly la prima Coppa d'Africa della storia del Senegal. Una coppa meritata di una squadra solida e ricca di talento, che tanto bramava quest'epilogo, più volte sfiorato: dal commissario tecnico Aliou Cissé vent'anni fa e nel 2019 nell'ultima edizione, sfuggita proprio in finale al cospetto dell'Algeria di Bounedjah.



Una sfida affascinante, tra attaccanti del Liverpool: da una parte, per l'appunto, Sadio Mané, dall'altra Mohamed Salah e il suo Egitto che, come sempre, grazie al suo portiere-eroe Gabaski (che proprio al numero 10 avversario ha parato un rigore al 7') ha protratto la sfida ai supplementari per la quarta volta consecutiva. Se dal dischetto i Faraoni si erano dimostrati insuperabili contro la Costa d'Avorio agli ottavi e contro il Camerun in semifinale, questa volta il destino ha premiato i Leoni della Teranga con la trasformazione decisiva proprio di Mané, a negare quella immediatamente successiva dell'amico "Mo'". La sequenza termina quindi sul risultato di 4-2. Già a fine marzo Senegal ed Egitto incroceranno di nuovo le spade nello spareggio andata e ritorno per accedere ai Mondiali del Qatar. Ma, almeno in queste ore, nessuno ci pensa.



E' stato il mito del calcio camerunense, se non dell'intero continente, Roger Milla (insieme al presidente di Stato a cui è dedicato lo stadio di Olembé Paul Biya) a consegnare nelle mani di capitan Kalidou Koulibaly la prima Coppa d'Africa della storia del Senegal. Una coppa meritata di una squadra solida e ricca di talento, che tanto bramava quest'epilogo, più volte sfiorato: dal commissario tecnico Aliou Cissé vent'anni fa e nel 2019 nell'ultima edizione, sfuggita proprio in finale al cospetto dell'Algeria di Bounedjah.Una sfida affascinante, tra attaccanti del Liverpool: da una parte, per l'appunto, Sadio Mané, dall'altra Mohamed Salah e il suo Egitto che, come sempre, grazie al suo portiere-eroe Gabaski (che proprio al numero 10 avversario ha parato un rigore al 7') ha protratto la sfida ai supplementari per la quarta volta consecutiva. Se dal dischetto i Faraoni si erano dimostrati insuperabili contro la Costa d'Avorio agli ottavi e contro il Camerun in semifinale, questa volta il destino ha premiato i Leoni della Teranga con la trasformazione decisiva proprio di Mané, a negare quella immediatamente successiva dell'amico "Mo'". La sequenza termina quindi sul risultato di 4-2. Già a fine marzo Senegal ed Egitto incroceranno di nuovo le spade nello spareggio andata e ritorno per accedere ai Mondiali del Qatar. Ma, almeno in queste ore, nessuno ci pensa.