Giuntoli: "Rinnovo Mertens? C'è opzione"

Interviste 6 Febbraio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



"A fine anno ci siederemo insieme e valuteremo il da farsi. È una valutazione tecnica, anagrafica o economica"





Interviste6 Febbraio 2022Corriere dello Sport"A fine anno ci siederemo insieme e valuteremo il da farsi. È una valutazione tecnica, anagrafica o economica" Chiuso il mercato di gennaio, nel Napoli già si guarda ai movimenti di giugno, con un pizzico di preoccupazione per il veterano azzurro Dries Mertens, in scadenza di contratto a fine stagione. Del possibile prolungamento dell'accordo con l'attaccante belga ha parlato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della gara contro il Venezia: "Come abbiamo già detto, abbiamo un'opzione in mano nostra - le parole del ds partenopeo a Dazn - c'è tutto il tempo di valutare con lui. A fine anno ci siederemo insieme e valuteremo il da farsi. È una valutazione tecnica, anagrafica o economica? È a 360°, quando ci metteremo seduti, valuteremo tutti i parametri".



Chiuso il mercato di gennaio, nel Napoli già si guarda ai movimenti di giugno, con un pizzico di preoccupazione per il veterano azzurro Dries Mertens, in scadenza di contratto a fine stagione. Del possibile prolungamento dell'accordo con l'attaccante belga ha parlato Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, prima della gara contro il Venezia: "Come abbiamo già detto, abbiamo un'opzione in mano nostra - le parole del ds partenopeo a Dazn - c'è tutto il tempo di valutare con lui. A fine anno ci siederemo insieme e valuteremo il da farsi. È una valutazione tecnica, anagrafica o economica? È a 360°, quando ci metteremo seduti, valuteremo tutti i parametri".