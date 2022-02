Venezia-Napoli: le probabili formazioni



Tra gli azzurri dovrebbe tornare dal primo minuto il bomber Victor Osimhen





il Venezia ospita il Napoli per cercare l'impresa. I lagunari, neopromossi, stanno lottando per non retrocedere e la missione si è complicata dopo le ultime gare con quattro sconfitte nelle ultime cinque partite giocate, l'unico punto è arrivato con l'Empoli (1-1). Gli azzurri invece hanno ripreso a correre con tre successi uno dietro l'altro e il pari con la Juve in questo 2022 in cui però c'è stata anche l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Fiorentina. Spalletti non può permettersi nessun passo falso per provare a tenere il ritmo dell'Inter che sarà l'avversaria del prossimo turno in quello che, sperano in Campania, possa essere ancora una scontro Scudetto.



Venezia-Napoli: le scelte di Zanetti

Solo un dubbio alla vigilia per il Venezia ed è quello tra Fiorilino e Ampadu con il primo in leggerio vantaggio. Per il restio sembrano essere già scelti i titolari din una squadra che non avrà a disposizione Vacca e Kiyine. A comandare la difesa sarà il ritrovato Caldara, in mediana Cuisance e Busio sarano gli scudieri del regista mentre in attacco al centro del tridente toccherà ad Henyr con Okereke e Aramu a giocare sugli esterni.



Venezia-Napoli: le scelte di Spalletti

Tuanzabe e Ounas fuori dai convocati per condizioni non ottimali, Lozano out per infortunio, mentre Anguisa e Koulibaly devono ancora rientrare dalla Coppa D'Africa. E'questa la lista degli indisponibili che limita le scelte del Napoli che però può sorridere perché dovrebbe tornare dal primo minuto il bomber Victor Osimhen. Il nigeriano sarà sostenuto da un terzetto formato da Zielinski, Insigne e molto probabilmente da Politano, in vantaggio su Elmas. Al centro del campo opereranno, Fabian Ruiz e Lobotka, mentre in difesa conferma in arrivo per Juan Jesus. Da sciogliere ilnodo portiere, questa volta Meret sembra essere in vantaggio su Ospina.



Venezia-Napoli: le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Ullmann; Cuisance, Fiordilino, Busio; Aramu, Henry, Okereke.



Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.