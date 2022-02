I convocati per la trasferta a Venezia

Cronaca 5 Febbraio 2022 Fonte: Corriere dello Sport



Cronaca5 Febbraio 2022Corriere dello SportTorna disponibile Ospina tra i pali, mentre Tuanzebe, Ounas, e Lozano (infortunatosi in Nazionale) non partiranno Un giocatore recuperato e tre lasciati a casa: questo il borsino in casa Napoli dopo la diramazione dei convocati per la sfida in casa del Venezia. Torna disponibile Ospina tra i pali, mentre Tuanzebe, Ounas, e Lozano (infortunatosi in Nazionale) non partiranno coi compagni per affrontare la sfida del Penzo di domenica pomeriggio.



I convocati

Portieri: Meret, Ospina, Marfella. Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli. Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski. Attaccanti: Insigne, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.