Cronaca 5 Febbraio 2022



Tra Serie A e Serie B sono 12 i precedenti giocati dalle due squadre in casa del Venezia, terminati con questo bilancio:



VITTORIE VENEZIA: 4 (33,33%9) – ultima il 2-1 in Serie B del 24 maggio 2003 con i gol di Poggi (V) su rigore, Dionigi (N) su rigore, Maldonado (V). L'ultima in Serie A è il 4-1 del 8 marzo 1942 con i gol di Stefanini (V), Pernigo (V), Alberti (V), Puppo (V), Busani (N).

PAREGGI: 7 (58,34%) – ultimo lo 0-0 in Serie B del 7 dicembre 2003. Ultimo in Serie A lo 0-0 del 23 dicembre 1966.

VITTORIE NAPOLI: 1 (8,33 %) – ultima l'1-0 in Serie A del 6 aprile 1947 con il gol di Santamaria.



GOL VENEZIA: 15 (media 1,25 a partita).

GOL NAPOLI: 9 (media 0,75 a partita).



La prima sfida in assoluto tra le due squadre s è giocata proprio a Venezia il 18 novembre del 1928 terminata 2-2 con i gol di Pantani (V), Padovan (V), Cassese (N), Fenili (N).



Le due squadre non si sono mai affrontate nel mese di febbraio e mai alla 24° giornata di campionato.



L'allenatore del Venezia Paolo Zanetti vanta un solo precedente sia con il Napoli che con Spalletti e risale alla gara di andata di questo campionato terminato 2-0 per gli azzurri al Maradona.



Spalletti invece da allenatore ha sfidato 5 volte il Venezia, squadra che ha allenato nella stagione 1999-2000, ottenendo 3 vittorie e 2 pareggi.