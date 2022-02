Koulibaly in finale di Coppa d'Africa

Cronaca 3 Febbraio 2022 Fonte: TuttoSport



Il Senegal ha battuto in semifinale il Burkina Faso 3-1 e orsa attende la vincente tra il Camerun di Anguissa e l'Egitto





Cronaca3 Febbraio 2022TuttoSportIl Senegal ha battuto in semifinale il Burkina Faso 3-1 e orsa attende la vincente tra il Camerun di Anguissa e l'Egitto Senegal in finale di Coppa d'Africa per il secondo anno consecutivo, il Burkina Faso va ko 3-1 in semifinale. La squadra di Koulibaly (capitano) è la prima finalista del torneo e ora aspetta una tra Camerun ed Egitto, in campo giovedì. Gara in equilibrio fino al 70' quando il difensore del Napoli, in mischia, si inventa la rovesciata per servire Diallo, bravo a stoppare e girare in porta il vantaggio. Sei minuti più tardi è Gueye, centrocampista del Psg, a raddoppiare. Inutile il gol della speranza di Touré all'82', siglato di ginocchio, perché Mané in contropiede all'87' cala il tris. Appuntamento per la finale al 6 febbraio.



Senegal in finale di Coppa d'Africa per il secondo anno consecutivo, il Burkina Faso va ko 3-1 in semifinale. La squadra di Koulibaly (capitano) è la prima finalista del torneo e ora aspetta una tra Camerun ed Egitto, in campo giovedì. Gara in equilibrio fino al 70' quando il difensore del Napoli, in mischia, si inventa la rovesciata per servire Diallo, bravo a stoppare e girare in porta il vantaggio. Sei minuti più tardi è Gueye, centrocampista del Psg, a raddoppiare. Inutile il gol della speranza di Touré all'82', siglato di ginocchio, perché Mané in contropiede all'87' cala il tris. Appuntamento per la finale al 6 febbraio.