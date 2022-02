Ounas torna a disposizione di Spalletti



I controlli post Covid effettuati dallo staff medico del Napoli sul calciatore algerino hanno dato "esito negativo"





Rientra l'allarme sulle condizioni di Adam Ounas: gli esiti dei controlli post Covid effettuati dallo staff medico del Napoli sul calciatore algerino hanno dato "esito negativo", come riportato sul sito ufficiale del club azzurro. Dunque, l'algerino sarà presto a disposizione di Luciano Spalletti, che sul campo del Konami Training Center di Castelvolturno prosegue nella preparazione della sfida in casa del Venezia in programma domenica. Partitelle a tema e lavoro tattico per i partenopei, che hanno dovuto fare i conti con l'assenza di Tuanzebe, alle prese con una lombalgia che lo ha costretto a rimanere in infermeria per tutto l'allenamento. Al termine della seduta mattutina, Spalletti ha ordinato il rompete le righe, dando appuntamento ai suoi per venerdì, quando proseguirà l'avvicinamento alla sfida del Penzo.