Interviste27 Gennaio 2022Corriere dello Sport"Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa" A margine dell'Assemblea di Lega Serie A, svolta a Milano, Aurelio De Laurentiis ha parlato con i giornalisti: "Assemblea perfetta, senza traumi. Situazione d'emergenza? È un paese in emergenza talmente da tanti anni che ormai diventa banale parlare della normalità". Infine sulla riapertura degli stadi, con un riferimento alla capienza massima per il Festival di Sanremo: "Quando il Governo capirà che 25 milioni di tifosi sono 25 milioni di elettori, forse il calcio verrà considerato in maniera diversa".