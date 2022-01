Napoli-Salernitana: le probabili formazioni



Spalletti recupera Lorenzo Insigne e David Ospina pronti a riprendersi una maglia da titolare





Buone notizie per Luciano Spalletti, che in vista della sfida con la Salernitana recupera Lorenzo Insigne e David Ospina pronti a riprendersi una maglia da titolare. Scalpita anche Victor Osimhen, che dopo lo spezzone di gara a Bologna è in pole per partire dal 1' nel derby campano. Nel 4-2-3-1 del Napoli riecco dunque Ospina tra i pali con la solita difesa (senza Koulibaly) composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mezzo conferma per il tandem Fabiàn-Lozano, con Lozano a destra, Zielinski in mezzo e Insigne a sinistra nel terzetto alle spalle del centravanti Osimhen (in vantaggio nel ballottaggio con Mertens).



Emergenza Salernitana.

Totale emergenza per la Salernitana che, se la gara effettivamente dovesse essere giocata, dovrebbe disputare il derby con calciatori senza molti minuti sulle gambe e tanti giovani. Out sicuramente Djuric, Kastanos, i due Coulibaly, Zortea, Capezzi, Strandberg, Gagliolo, Ranieri e Jaroszynski, Ribery e in dubbio Gondo. Rientra Gyomber dalla squalifica, affiancherà Veseli, Bogdan e Kechrida. A centrocampo spazio a Obi, Di Tacchio, Schiavone e Ruggeri, mentre davanti il giovane Vergani sarà il partner di Bonazzoli.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen



SALERNITANA (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Bogdan, Kechrida; Obi, Di Tacchio, Schiavone, Ruggeri; Vergani, Bonazzoli