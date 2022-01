Napoli-Salernitana si giocherà

Si giocherà la gara tra Napoli e Salernitana, in programma domenica alle 15 allo Stadio Diego Armando Maradona. All'ultimo giro di tamponi tra i granata, non si sarebbero registrati nuovi positivi al Covid-19. Due calciatori della Salernitana, peraltro, si sarebbero negativizzati ma il tecnico Stefano Colantuono non li convocherà per il derby campano di domani. Al momento sarebbero in tutto sei i positivi nel gruppo della squadra granata: da protocollo della Serie A, un club può chiedere il rinvio di una partita con nove positivi.